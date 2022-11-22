В Кемерове обсудят проблему нелегального оборота сигарет

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В начале этого года «Комсомольская правда» уже проводила межрегиональную конференцию, посвященную данной теме. Обсуждение проблемы и совместная работа показали свою эффективность, но останавливаться на достигнутом нельзя. Нелегальная продукция опасна для людей и наносит вред экономике и государственному бюджету из-за неоплаченных акцизов и налогов.
На межрегиональной конференции 23 ноября специалисты, представители властей и торговых предприятий обсудят ситуацию с оборотом нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции на территории регионов Сибири и обозначат пути решения существующих проблем.
Когда: 23 ноября
Время: 14.00 (кем)
Площадка: Кузбасская торгово-промышленная палата (Сосновый бульвар, 1, оф. 511)
Место проведения: г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1, бизнес-гостиная, оф. 511
Дополнительная информация по тел. (384-2) 777-455
Зарегистрироваться: https://b24-o64uyv.bitrix24.site/crm_form_uut6w/
Участники:
• Сибирское таможенное управление
• Управление Роспотребнадзора по Омской области
• Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области
• Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю
• Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
• Управление Федеральной налоговой службы по Омской области
• Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю
• Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области
• Главное управление МВД России по Новосибирской области
• Управление МВД России по Омской области
• Главное управление МВД России по Кемеровской области
• Главное МВД России по Алтайскому краю
• Главное МВД России по Омской области
• Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
• Отдел по вопросам профилактики и правонарушений министерства региональной безопасности Омской области
• Министерство промышленности и торговли Кузбасса
• Министерство региональной безопасности Омской области
• Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции
• Центр развития перспективных технологий
• Отдел по борьбе с нелегальной торговлей ВАТ Россия
• ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»
• JTI Россия
• Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
• Межрегиональное общественное движение по борьбе с контрафактной продукцией NOCOUNTRAFEIT
• Общественный совет по проблеме подросткового курения