Сообщение о проведении общего собрания в форме очно-заочного голосования

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Очная часть состоится 01 декабря 2022 года с 10.00 до 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, 14, корпус 2.

Заочная часть: с 02 декабря 2022 года принимаются заполненные бюллетени по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, 14, корпус 2.

Повестка дня общего собрания членов кооператива:

1. Избрать председателем собрания Солнцева А. В., избрать секретарем собрания Сухоплюева Е. А. и наделить их полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания.

2. Определить следующий способ подсчета голосов:

1 помещение (квартира, нежилое помещение) – 1 голос

3. Продлить срок планового окончания строительства многоквартирного жилого дома (МКД) № 19 расположенного по адресу: Новосибирск, Кировский р-н, микрорайон Южно-Чемской (адреса строительные), путем подписания дополнительного соглашение к Договору о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения

4. Продлить срок планового окончания строительства многоквартирного жилого дома (МКД) № 20 расположенного по адресу: Новосибирск, Кировский р-н, микрорайон Южно-Чемской (адреса строительные), путем подписания дополнительного соглашение к Договору о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения

5. Продлить срок планового окончания строительства многоквартирного жилого дома (МКД) № 23 расположенного по адресу: Новосибирск, Кировский р-н, микрорайон Южно-Чемской (адреса строительные), путем подписания дополнительного соглашение к Договору о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения

6. Продлить срок планового окончания строительства многоквартирного жилого дома (МКД) № 24 расположенного по адресу: Новосибирск, Кировский р-н, микрорайон Южно-Чемской (адреса строительные), путем подписания дополнительного соглашение к Договору о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения

7. Продлить срок планового окончания строительства многоквартирного жилого дома (МКД) № 44 расположенного по адресу: Новосибирск, Кировский р-н, микрорайон Южно-Чемской (адреса строительные), путем подписания дополнительного соглашение к Договору о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения

8. Продлить срок планового окончания строительства многоквартирного жилого дома (МКД) № 45 расположенного по адресу: Новосибирск, Кировский р-н, микрорайон Южно-Чемской (адреса строительные), путем подписания дополнительного соглашение к Договору о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения

9. Продлить срок исполнения обязательств по договору генерального подряда заключенного между ПЖСК «Просторный-Квартал 3» и ООО «ДИСКУС-строй», путем подписания дополнительного соглашения

10. Не оборудовать мусоропроводом многоквартирные жилые дома (МКД) № 19, 20, 23, 24, 44, 45, расположенные по адресу: Новосибирск, Кировский р-н, микрорайон Южно-Чемской (адреса строительные).

11. Рожкову О. Н. исключить из членов ПЖСК «Просторный-Квартал 3»

12. Шааб С. Р. исключить из членов ПЖСК «Просторный-Квартал 3»

13. Ивкина А. А. исключить из членов ПЖСК «Просторный-Квартал 3»

14. Болотникова А. И. исключить из членов ПЖСК «Просторный-Квартал 3»

15. Некрасова Н. В. исключить из членов ПЖСК «Просторный-Квартал 3»

16. Сообщения о проведении общих собраний членов кооператива размещать в местах общего пользования, на информационных стендах (стенах), расположенных на первых этажах (МКД) № 19, 20, 23, 24, 44, 45, расположенные по адресу: Новосибирск, Кировский р-н, микрорайон Южно-Чемской (адреса строительные).

17. Уведомление членов кооператива о решениях принятых общим собранием, производить путем вывешивания копии протокола общего собрания на стене (стенде) первого этажа (МКД) № 19, 20, 23, 24, 44, 45, расположенные по адресу: Новосибирск, Кировский р-н, микрорайон Южно-Чемской (адреса строительные).

18. Определить место хранения бюллетеней и протокола общего собрания по адресу: 630024, город Новосибирск, улица Бетонная, 14, корпус 2

Узнать о способе получения бюллетеня, ознакомиться с информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня, вы можете по адресу: 630024, город Новосибирск, улица Бетонная, 14, корпус 2, либо по телефону: 353-55-64