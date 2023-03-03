Новосибирские дети-сироты продолжают получать жилищные сертификаты

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева пожелала детям-сиротам удачи и найти новый комфортный дом. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Церемония вручения жилищных сертификатов состоялась 2 марта в мэрии Новосибирска. Собравшимся объяснили порядок и принцип использования сертификата, требования к жилищным условиям квартиры или дома, рассказали о правилах приобретения по документу недвижимого имущества. Каждый из 40 детей-сирот мог задать интересующий вопрос по юридическим и практическим тонкостям, уточнить порядок дальнейших действий.

Все собравшиеся могли сразу задать интересующие их вопросы. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Напомним, что государственные полномочия по обеспечению детей-сирот жильем в Новосибирске находятся в ведении управления по демографической политике и управления по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Волнительный момент получения жилищного сертификата. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

По словам представителей департамента, в 2023 году в рамках программы запланировано выдать рекордные 300 сертификатов, которые позволят детям-сиротам приобрести комфортное и современное жилье в любой точке Новосибирской области.

В 2023 году в рамках программы запланировано выдать 300 сертификатов. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Каждый из вас сейчас получит жилищный сертификат, по которому вы сможете купить собственное жилье как в Новосибирске, так и в любом другом населенном пункте региона. При необходимости вам сейчас помогут наши специалисты. Я хочу пожелать вам удачи и найти новый комфортный дом, - обратилась к детям, оставшимся без попечения родителей, начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

2 марта обладателями жилищных сертификатов стали 40 детей, оставшихся без попечения родителей. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Она напомнила, что по всем вопросам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно обратиться к специалистам отдела обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска по телефону (383) 227-42-05.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»