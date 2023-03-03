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Общество3 марта 2023 9:30

Новосибирские дети-сироты продолжают получать жилищные сертификаты

Государственную программу обеспечения детей, оставшихся без попечения родителей, продолжает реализовывать департамент по социальной политике мэрии Новосибирска
Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева пожелала детям-сиротам удачи и найти новый комфортный дом. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева пожелала детям-сиротам удачи и найти новый комфортный дом. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Церемония вручения жилищных сертификатов состоялась 2 марта в мэрии Новосибирска. Собравшимся объяснили порядок и принцип использования сертификата, требования к жилищным условиям квартиры или дома, рассказали о правилах приобретения по документу недвижимого имущества. Каждый из 40 детей-сирот мог задать интересующий вопрос по юридическим и практическим тонкостям, уточнить порядок дальнейших действий.

Все собравшиеся могли сразу задать интересующие их вопросы. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Все собравшиеся могли сразу задать интересующие их вопросы. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Напомним, что государственные полномочия по обеспечению детей-сирот жильем в Новосибирске находятся в ведении управления по демографической политике и управления по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Волнительный момент получения жилищного сертификата. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Волнительный момент получения жилищного сертификата. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

По словам представителей департамента, в 2023 году в рамках программы запланировано выдать рекордные 300 сертификатов, которые позволят детям-сиротам приобрести комфортное и современное жилье в любой точке Новосибирской области.

В 2023 году в рамках программы запланировано выдать 300 сертификатов. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В 2023 году в рамках программы запланировано выдать 300 сертификатов. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Каждый из вас сейчас получит жилищный сертификат, по которому вы сможете купить собственное жилье как в Новосибирске, так и в любом другом населенном пункте региона. При необходимости вам сейчас помогут наши специалисты. Я хочу пожелать вам удачи и найти новый комфортный дом, - обратилась к детям, оставшимся без попечения родителей, начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

2 марта обладателями жилищных сертификатов стали 40 детей, оставшихся без попечения родителей. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

2 марта обладателями жилищных сертификатов стали 40 детей, оставшихся без попечения родителей. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Она напомнила, что по всем вопросам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно обратиться к специалистам отдела обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска по телефону (383) 227-42-05.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»

БИЗНЕС-ПРЕСС