Узнала о любовнице и наняла киллера: жену бизнесмена признали виновной в заказном убийстве

Убить бизнесмена Светлана решила из-за того, что узнала о любовнице. Фото: Мария НОВИКОВА

Перед Новосибирским областным судом Светлана Жиронкина предстала вместе с Александром Морозовым - киллером, выпустившим две пули в голову ее экс-супруга, и Яшаром Исаевым, который подыскал непосредственного исполнителя преступления и передал ему деньги и фотографию жертвы.

Как следует из материалов дела, устранить бизнесмена Николая Жиронкина экс-супруга, жившая после развода с ним в одном коттедже, решила из-за того, что узнала о любовнице.

На основании обвинительного вердикта присяжных, которые признали всех троих фигурантов виновными, суд вынес аналогичный приговор. Светлане Жиронкиной за организацию убийства по найму дали 13 лет колонии общего режима. Александра Морозова за убийство и незаконное хранение оружия лишили свободы на 12 лет. Склонившего его к преступлению Яшара Исаева приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

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