Что произошло в Новосибирске в ночь на 20 октября 2022 года: последние новости

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы за пьяный дебош в самолете. Фото: Восточное МСУТ СК РФ

В Новосибирске из-за пьяного пассажира вынужденно сел самолет «Иркутск — Москва». 38-летний мужчина начал вести себя агрессивно после того, как самолет вылетел из Иркутска. Дебошир поднялся со своего места, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с пассажирами. Он пытался хватать бортпроводников за одежду, а также бил руками борт самолета. Теперь дебоширу грозит до 5 лет колонии за хулиганство.

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Искусственные елки в магазинах начали появляться еще в октябре. Но тогда ассортимент был небольшой. Сейчас на дворе середина ноября и магазины ломятся от обилия главного символа Нового года. Искусственные елки есть на любой вкус и кошелёк. Самый бюджетный вариант высотой 180 сантиметров обойдется в 1 200 рублей, а самый дорогой — 499 тысяч рублей за семиметровую новогоднюю красавицу.

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