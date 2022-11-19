Что произошло в Новосибирске в ночь на 19 ноября 2022 года: последние новости

В Новосибирске проверяют роддом, где за пару месяцев произошло сразу три трагедии. Там умерли два новорожденных, а одна девочка упала на бетонный пол вниз головой. По всем случаям возбудили уголовные дела. В рамках каждого назначили экспертизы

Новый поворот получила история с мальчиком, которого сбил депутат в Татарске. Напомним, авария произошла 30 октября. 6-летний Богдан вышел во двор, чтобы найти сбежавшую кошку: возле дома его сбила Toyota RAV 4.

Под Новосибирском трёхлетняя девочка погибла в пожаре по вине отца-наркомана. Трагедия произошла в Оби под Новосибирском.

В Новосибирской области выходные обещают быть морозными. Причем, в регионе будет холоднее, чем на Северном полюсе. Там на выходных будет всего -22 днем и -23 градуса ночью.

В Дзержинский районный суд Новосибирска под конвоем и в наручниках 18 ноября доставили руководителя муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Специалиста по строительству метро, мостов и дорог обвиняют в превышении полномочий с многомиллионным ущербом.

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