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Общество18 ноября 2022 9:40

Как прошел VI Фестиваль параспорта в Новосибирске

Специалисты уверены: детям с ограниченными возможностями нужны мероприятия в таком формате
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Фестиваль параспорта в Новосибирске проходит уже в шестой раз.

Фестиваль параспорта в Новосибирске проходит уже в шестой раз.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В Новосибирске прошел VI Фестиваль параспорта. Дети с ограниченными возможностями здоровья и ребятишки из пяти школ вместе играли, пробовали силы в мастер-классах по различным паралимпийским видам спорта. На площадке с ними работали опытные наставники, тренеры, праздничному настроению помогала живая музыка.

На фестиваль приехали ребята из пяти школ.

На фестиваль приехали ребята из пяти школ.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМА!»

К ребятишкам в гости приехал именитый спортсмен: заслуженный мастер спорта России, призер Сурдолимпийских и мировых игр, чемпион мира - 2021 по волейболу Алексей Петроченко. Он обратился к маленьким гостям через сурдопереводчика:

- Я занимаюсь волейболом, участвовал в Сурдолимпиадах. И неважно, что я глухой, это вообще не проблема! Главное, заниматься спортом, общаться, разговаривать с другими. Приятно, что я участвую в этом мероприятии, очень рад быть здесь!

Мастер спорта по кикбоксингу, чемпион России по тайскому боксу, действующий чемпион RCC FAIR FIGHT Максим Сульгин провел эффектную разминку.

Мастер спорта по кикбоксингу, чемпион России по тайскому боксу, действующий чемпион RCC FAIR FIGHT Максим Сульгин провел эффектную разминку.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Дети поделились на команды, чтобы побывать поочередно на всех локациях: узнать, как правильно разминаться в кикбоксинге, делать пасы мячом, как правильно ставить удар ногами и руками в тхэквондо и карате. Вместе с веселым аниматором Фиксиком на скорость сортировали плюшевый мусор в экологической эстафете.

- Нынешнее поколение не совсем здоровое и сильное, нам надо стремиться привлекать к спорту всех, в том числе и детей с ограниченными возможностями. Я сам преподаю в коррекционной школе, веду секцию, куда приходят дети с разными недугами. Любой спорт воспитывает у человека организованность, дисциплинированность. Наши ребята отзывчивые, сильные. Но агрессии я у них не наблюдаю, потому что мы начинаем обучение с уважения друг к другу, - рассказал тренер высшей категории клуба «Чемпион», обладатель второго дана по карате Александр Федосеев. Вместе со своими воспитанниками он провел мастер-класс по всестилевому карате.

Максим Сульгин показал правильную стойку и движения рук в кикбоксинге.

Максим Сульгин показал правильную стойку и движения рук в кикбоксинге.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«УВИДЕТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ЖИЗНИ»

По словам заместителя председателя комиссии по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта Общественной палаты Новосибирской области Романа Казанцева, такие мероприятия помогают интегрировать детей с ограниченными возможностями в общество. Обычные дети понимают, что могут спокойно общаться с ними, весело и интересно проводить время. А ребята с инвалидностью понимают, что они не забыты и не одиноки - все готовы дружить с ними и заниматься спортом. Такие праздники помогают воспитывать в маленьких людях человечность.

Дети увидели чемпионские пояса.

Дети увидели чемпионские пояса.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Мы активно сотрудничаем с Ассоциацией «Интеграция», сегодня это результат нашей общей работы. Для меня очень важно, чтобы спорт развивался абсолютно во всех направлениях. Сегодня к нам приехал олимпийский чемпион Алексей Петроченко. Для детей с ограничениями по здоровью это шанс воочию увидеть человека, который, несмотря на свои ограничения, смог добиться высоких результатов. Это мотивирует, это круто. Даже для тех, у кого со здоровьем все в порядке, это большущая мотивация. Такие мероприятия позволяют познакомиться с хорошими людьми, увидеть правильные ориентиры в жизни, - считает Роман Казанцев.

Тренер высшей категории клуба «Чемпион», обладатель второго дана по карате Александр Федосеев вместе с воспитанниками провел мастер-класс по карате.

Тренер высшей категории клуба «Чемпион», обладатель второго дана по карате Александр Федосеев вместе с воспитанниками провел мастер-класс по карате.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«СТИРАЕМ ГРАНИЦЫ»

Разминку и тренировку по кикбоксингу для детей провел мастер спорта по кикбоксингу, чемпион России по тайскому боксу, действующий чемпион RCC FAIR FIGHT Максим Сульгин.

- Сегодняшняя встреча - прежде всего праздник для детей. Думаю, она немного расширит их кругозор, ребята смогут пообщаться друг с другом, с разными людьми, посмотреть разные виды спорта и попробовать свои возможности. Спорт важен для всех. Считаю, что сильный человек не пойдет на конфликт первым, - уверен чемпион.

А в тхэквондо важно помнить о правильном дыхании, напоминает тренер.

А в тхэквондо важно помнить о правильном дыхании, напоминает тренер.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В спортивном зале школы № 67 шумно, у детей горят глаза, они с восторгом смотрят на тренеров, повторяют за ними движения. Новосибирская межрегиональная общественная организация инвалидов «Ассоциация «Интеграция» проводит Фестиваль параспорта уже в шестой раз. Специалисты считают: для ребятишек с ограниченными возможностями общение с обычными детьми очень важно.

Работать с мячом - задача непростая!

Работать с мячом - задача непростая!

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Одно дело, когда мы просто рассказываем о людях и детях с инвалидностью, другое - когда они общаются. Для детей с инвалидностью это возможность увидеть простую жизнь. Мы стираем границы и считаем, что это нужно делать в школах и любых организациях, чтобы с такими детьми можно было спокойно ходить в магазины, театры, на концерты, куда угодно. Сегодняшний фестиваль - это возможность проявить себя в адаптивном спорте, узнать, что у всех есть возможность им заниматься, пообщаться со своими сверстниками в непринужденной обстановке. Я вижу, что моим подопечным очень нравится быть здесь! - поделилась эмоциями педагог-дефектолог, руководитель детского центра Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация «Интеграция» Вероника Ядринцева.

Напомним, что организовала душевный детский праздник Новосибирская межрегиональная общественная организация инвалидов «Ассоциация «Интеграция» при поддержке министерства труда и социального развития Новосибирской области, МАУ «Стадион», АНО «Благородный город» и комиссии региональной Общественной палаты по развитию физической культуры, спорта и делам молодежи.

Все участники получили медали за участие и призы от «Благородного города» и партнеров мероприятия.

Все участники получили медали за участие и призы от «Благородного города» и партнеров мероприятия.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В завершение фестиваля все участники получили медали за участие и призы от «Благородного города» и партнеров мероприятия.

БИЗНЕС-ПРЕСС