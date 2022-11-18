Как прошел VI Фестиваль параспорта в Новосибирске

Фестиваль параспорта в Новосибирске проходит уже в шестой раз. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В Новосибирске прошел VI Фестиваль параспорта. Дети с ограниченными возможностями здоровья и ребятишки из пяти школ вместе играли, пробовали силы в мастер-классах по различным паралимпийским видам спорта. На площадке с ними работали опытные наставники, тренеры, праздничному настроению помогала живая музыка.

На фестиваль приехали ребята из пяти школ. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМА!»

К ребятишкам в гости приехал именитый спортсмен: заслуженный мастер спорта России, призер Сурдолимпийских и мировых игр, чемпион мира - 2021 по волейболу Алексей Петроченко. Он обратился к маленьким гостям через сурдопереводчика:

- Я занимаюсь волейболом, участвовал в Сурдолимпиадах. И неважно, что я глухой, это вообще не проблема! Главное, заниматься спортом, общаться, разговаривать с другими. Приятно, что я участвую в этом мероприятии, очень рад быть здесь!

Мастер спорта по кикбоксингу, чемпион России по тайскому боксу, действующий чемпион RCC FAIR FIGHT Максим Сульгин провел эффектную разминку. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Дети поделились на команды, чтобы побывать поочередно на всех локациях: узнать, как правильно разминаться в кикбоксинге, делать пасы мячом, как правильно ставить удар ногами и руками в тхэквондо и карате. Вместе с веселым аниматором Фиксиком на скорость сортировали плюшевый мусор в экологической эстафете.

- Нынешнее поколение не совсем здоровое и сильное, нам надо стремиться привлекать к спорту всех, в том числе и детей с ограниченными возможностями. Я сам преподаю в коррекционной школе, веду секцию, куда приходят дети с разными недугами. Любой спорт воспитывает у человека организованность, дисциплинированность. Наши ребята отзывчивые, сильные. Но агрессии я у них не наблюдаю, потому что мы начинаем обучение с уважения друг к другу, - рассказал тренер высшей категории клуба «Чемпион», обладатель второго дана по карате Александр Федосеев. Вместе со своими воспитанниками он провел мастер-класс по всестилевому карате.

Максим Сульгин показал правильную стойку и движения рук в кикбоксинге. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«УВИДЕТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ЖИЗНИ»

По словам заместителя председателя комиссии по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта Общественной палаты Новосибирской области Романа Казанцева, такие мероприятия помогают интегрировать детей с ограниченными возможностями в общество. Обычные дети понимают, что могут спокойно общаться с ними, весело и интересно проводить время. А ребята с инвалидностью понимают, что они не забыты и не одиноки - все готовы дружить с ними и заниматься спортом. Такие праздники помогают воспитывать в маленьких людях человечность.

Дети увидели чемпионские пояса. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Мы активно сотрудничаем с Ассоциацией «Интеграция», сегодня это результат нашей общей работы. Для меня очень важно, чтобы спорт развивался абсолютно во всех направлениях. Сегодня к нам приехал олимпийский чемпион Алексей Петроченко. Для детей с ограничениями по здоровью это шанс воочию увидеть человека, который, несмотря на свои ограничения, смог добиться высоких результатов. Это мотивирует, это круто. Даже для тех, у кого со здоровьем все в порядке, это большущая мотивация. Такие мероприятия позволяют познакомиться с хорошими людьми, увидеть правильные ориентиры в жизни, - считает Роман Казанцев.

Тренер высшей категории клуба «Чемпион», обладатель второго дана по карате Александр Федосеев вместе с воспитанниками провел мастер-класс по карате. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«СТИРАЕМ ГРАНИЦЫ»

Разминку и тренировку по кикбоксингу для детей провел мастер спорта по кикбоксингу, чемпион России по тайскому боксу, действующий чемпион RCC FAIR FIGHT Максим Сульгин.

- Сегодняшняя встреча - прежде всего праздник для детей. Думаю, она немного расширит их кругозор, ребята смогут пообщаться друг с другом, с разными людьми, посмотреть разные виды спорта и попробовать свои возможности. Спорт важен для всех. Считаю, что сильный человек не пойдет на конфликт первым, - уверен чемпион.

А в тхэквондо важно помнить о правильном дыхании, напоминает тренер. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В спортивном зале школы № 67 шумно, у детей горят глаза, они с восторгом смотрят на тренеров, повторяют за ними движения. Новосибирская межрегиональная общественная организация инвалидов «Ассоциация «Интеграция» проводит Фестиваль параспорта уже в шестой раз. Специалисты считают: для ребятишек с ограниченными возможностями общение с обычными детьми очень важно.

Работать с мячом - задача непростая! Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Одно дело, когда мы просто рассказываем о людях и детях с инвалидностью, другое - когда они общаются. Для детей с инвалидностью это возможность увидеть простую жизнь. Мы стираем границы и считаем, что это нужно делать в школах и любых организациях, чтобы с такими детьми можно было спокойно ходить в магазины, театры, на концерты, куда угодно. Сегодняшний фестиваль - это возможность проявить себя в адаптивном спорте, узнать, что у всех есть возможность им заниматься, пообщаться со своими сверстниками в непринужденной обстановке. Я вижу, что моим подопечным очень нравится быть здесь! - поделилась эмоциями педагог-дефектолог, руководитель детского центра Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация «Интеграция» Вероника Ядринцева.

Напомним, что организовала душевный детский праздник Новосибирская межрегиональная общественная организация инвалидов «Ассоциация «Интеграция» при поддержке министерства труда и социального развития Новосибирской области, МАУ «Стадион», АНО «Благородный город» и комиссии региональной Общественной палаты по развитию физической культуры, спорта и делам молодежи.

Все участники получили медали за участие и призы от «Благородного города» и партнеров мероприятия. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В завершение фестиваля все участники получили медали за участие и призы от «Благородного города» и партнеров мероприятия.