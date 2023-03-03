Новосибирцы старшего поколения провели показ моды

Студия стиля «Элегантный возраст» - это социальный проект Центра серебряного волонтерства департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Модный показ дефиле-театра «Время быть!» прошел в Новосибирском колледже легкой промышленности и сервиса. Модели на подиуме - активные пенсионеры из студии стиля «Элегантный возраст».

Небольшой актовый зал колледжа еле вместил желающих приобщиться к яркому празднику моды. Участницы показа создавали наряды сами. У кого-то это элегантный костюм, у кого-то - вечернее платье, у кого-то - яркий летний наряд.

«Время быть» – это пятый проект, который открывается в рамках студии стиля «Элегантный возраст». Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Все модели занимаются в студии стиля «Элегантный возраст». Это социальный проект Центра серебряного волонтерства департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Поприветствовала участников и руководителя студии Галину Казарян Анна Щукина, заместитель директора МКУ «Агентство развития социальной политики»:

- «Время быть!» - это пятый проект, который открывается в рамках студии стиля «Элегантный возраст» и направлен на поддержание активного долголетия и социализацию людей старшего поколения. Сегодня участники удивляют нас своей красотой, уникальными нарядами собственного производства и особой утонченностью. Я хочу пожелать вам больших свершений и яркого сезона! Все мы знаем еще со школы, что цифра 5 означает «отлично», так пусть этот проект будет реализован на отлично!

Участницы студии стиля «Элегантный возраст» перенесли гостей в увлекательный мир моды. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Участницы студии стиля «Элегантный возраст» вместе с представителями других творческих направлений перенесли гостей в мир весеннего Парижа, познакомили со стилем Коко Шанель, английской королевы Елизаветы Второй.

- Особенность нашего дефиле-театра в том, что мы не просто показываем наряды, а готовим маленькие спектакли. Создать сногсшибательную коллекцию нам трудно, поэтому возникла идея делать спектакли, такие как «Шахматная королева», «Весна в Париже». Кроме того, участницы нашего проекта выступают с проникновенными монологами. Я считаю, что для людей пенсионного возраста активная жизнь только начинается, - рассказала руководитель дефиле-театра «Время быть!» Анна Долозова-Рассказова.

Небольшой актовый зал колледжа еле вместил желающих посмотреть на яркий праздник моды. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Участницы показа поделились впечатлениями и признались, что им занятия в студии стиля «Элегантный возраст» дарят общение, позволяют чувствовать себя молодыми и яркими.

- В мае у нас проходит выпускной вечер в КДЦ «Станиславский». На него приходят не только родные учениц, но и желающие записаться на новый сезон обучения, который стартует в сентябре. Сейчас подходит к завершению четвертый сезон проекта. За время его существования отучились 450 человек. Самой младшей участнице 53 года, а самой старшей - 82, - прокомментировала событие руководитель студии стиля «Элегантный возраст» Галина Казарян.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»