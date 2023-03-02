Дом ALMOND: респектабельность и благородство в центре Новосибирска

Фото: ГК «Расцветай»

Современный дом в тихом центре для Новосибирска редкость. Основная масса предложений в сердце города - квартиры в старом фонде. Найти дом, где сочетались бы современные инженерные решения, функциональные планировки, видовые характеристики, приватность и расположение в самом центре - практически нерешаемый ребус для столицы Сибири.

Дом АLMOND создан по авторскому проекту. Классически элегантный стиль дома, мрамор и керамогранит теплых оттенков, а также панорамное остекление придают объекту благородный вид. Фото: ГК «Расцветай»

Дом ALMOND расположен вблизи от отеля DoubleTree by Hilton и театра «Глобус» - элитная локация в центре города. Все рядом: деловой центр, рейтинговые школы, детские сады, первая поликлиника, театры и музеи, парки и скверы. Развитая социальная инфраструктура - параметр, особенно важный для требовательных родителей. Если в непосредственной близости от дома несколько престижных школ, частные и муниципальные детские садики, развивающие и языковые центры, спортивные заведения - есть возможность маневра, уверенность, что ребенок сможет успешнее раскрыть свой потенциал.

В доме ALMOND всего 87 квартир - это говорит о приватности и высоком уровне безопасности. Интеллектуальный формат планировок диктует рациональное использование каждого метра в квартирах: выделенные места для гардеробных и зон хранения, просторные кухни-гостиные, спальни с гардеробными. Увеличенные оконные проемы и высокие потолки (от 3,3 метра) дарят квартирам ощущение простора.

Внутренняя обстановка в подъездных холлах ALMOND транслирует роскошь во всех деталях: пятиметровые потолки и великолепный интерьер лобби создают атмосферу эксклюзива и респектабельности. Фото: ГК «Расцветай»

Эстетика подъездных холлов дома ALMOND - сдержанная респектабельность. В лобби первого этажа удобно встретиться с деловым партнером, попить кофе с приятелем, посидеть с книгой или принять документы у курьера. Для отделки используются материалы премиального уровня, как в респектабельных отелях.

Жильцы дома ALMOND имеют возможность спуститься к своему автомобилю, минуя улицу, так как лифты доставят их с жилых этажей прямо на паркинг. Круглосуточное видеонаблюдение обеспечивает полную безопасность автомобиля.

Офис продаж Дома ALMOND:

ул. Каменская, 7, Double Hill business center, офис № 304,

тел. (383) 258-44-88

гкрасцветай.рф

VK

Дзен

Телеграм-канал

__________

Застройщик: ООО «СЗ «Сакура». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Реклама. ООО «СЗ «Расцветай на Красном». LjN8KNCoA