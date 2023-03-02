Два человека погибли в столкновении автобуса «Новосибирск–Семей» с грузовиком в Алтайском крае. Фото: прокуратура Алтайский край.

В Рубцовском районе Алтайского края 2 марта произошло смертельное ДТП. Там, в районе села Мамонтово, рейсовый автобус «Новосибирск-Семей» лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

– В результате ДТП погибли двое мужчин - пассажиры автобуса, две девушки и водитель автобуса – пострадали, – сообщили в сообществе «Инцидент Рубцовск».

По словам очевидцев, водитель фуры выжил. Грузовик ехал из села Веселоярск.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, на месте ДТП работали 34 человека и 16 единиц техники. От МЧС привлекались 10 человек и 4 единицы спецтехники.

На фото с места аварии видно, что автобус получил критические повреждения.

В обстоятельствах ДТП разбирается следственно-оперативная группа.

Проверку смертельной аварии организовали в прокуратуре Алтайского края. В ходе нее дадут оценку соблюдения безопасной перевозки пассажиров маршрутным транспортом.

На место ЧП выехал прокурор Рубцовского района Юрий Земских.

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