Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска организовал очередную очную консультацию для семей участников СВО

Очередная очная консультация для семей участников СВО прошла в Кировском районе. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

28 февраля в администрации Кировского района жен и родителей участников специальной военной операции проконсультировали специалисты федеральных, региональных и городских ведомств и учреждений.

По словам Ольги Незамаевой, департаменту важно понять, есть ли пробелы в системе помощи. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Перед консультацией в зале заседаний администрации к собравшимся обратились представители департамента по социальной политике, министерства труда и социального развития, министерства здравоохранения региона, налоговой службы, службы судебных приставов, военного комиссариата, отделения Фонда пенсионного и социального страхования, Центробанка России. Они рассказали, на какие льготы и выплаты есть права у семей военнослужащих. Вопросы из зала от родственников участников СВО касались в основном льгот на ЖКХ и детский сад, материальной помощи на приобретение необходимых вещей для детей, отдыха ребятишек летом.

- Мы специально организуем очные консультации, встречи с родными военнослужащих, чтобы рассказать об их правах, ответить на вопросы. Кроме того, нам важно понять, где система помощи забуксовала, где есть пробелы. Кому-то отказались предоставить место в детском саду, у кого-то не получилось оформить материальную помощь. Сегодня разобраться с этими ситуациями можно напрямую со специалистами, - рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

По словам Ольги Незамаевой, на индивидуальной консультации профильные специалисты помогают разобраться с различными ситуациями. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

После общения в зале родственники участников СВО прошли в холл второго этажа администрации. Здесь консультировали представители социальной службы, экономисты Центробанка, представители сферы ЖКХ и многие другие. Вопросы были самые разные, от видов социальной помощи и возможности оформить кредитные каникулы до чистки кровли частного дома.

- Мужа мобилизовали в сентябре. Детей у нас еще нет, и я даже не знала, что мне полагаются какие-то льготы. Сегодня пришла узнать, как оформить льготу на оплату услуг ЖКХ, - поделилась жительница Кировского района Ольга.

После мероприятия ведомства продолжат работу с семьями. Задачи, просьбы, которые не удалось решить во время консультаций, будут постепенно отрабатываться. Кроме того, каждый, кто обратился в департамент, получает личного сопровождающего. Ему можно написать по интересующему вопросу, отправить необходимые документы.

Эксперты помогали разобраться в самых разных вопросах, от видов социальной помощи до возможности оформить кредитные каникулы.

- Подобные комплексные приемы в районах Новосибирска мы проводим не первый раз. Дело в том, что появляются новые льготы, меняется законодательство, и многие не успевают в этом сориентироваться. Например, сейчас мобилизованных уже не выделяют в отдельную группу военнослужащих - они наравне с добровольцами и контрактниками, поэтому льготы должны быть одинаковыми. Задача на каждом приеме - выслушать родственников участников СВО, помочь им решить важные вопросы, - добавил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»