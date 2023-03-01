«Единая Россия»: Необходимо усилить контроль над выполнением капремонта школ в регионах

В Новосибирской области в 2023 году будут капитально отремонтированы 14 школ. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению сайта «Единой России», контракты на проведение работ заключены чуть более чем по половине объектов. До 20 марта процесс определения подрядчиков должен завершиться во всех регионах, участвующих в программе, подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» на ВКС с Минпросвещения. При нарушении этого срока финансирование на программу капремонта будет перераспределяться на регионы, которые выполняют работы качественно и в срок.

Андрей Турчак пояснил, что в 1164 школах в этом году ремонт только начнется. В 363 школах - продолжится в рамках двухлетнего цикла (с прошлого года).

Он особо выделил приграничные регионы, которые успешно справляются с реализацией программы, несмотря на имеющиеся сложности. Речь идет о Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым.

Андрей Турчак призвал глав отстающих регионов «перетряхнуть и привести в чувство» свои команды.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в зоне риска находятся еще несколько регионов, где запланировано строительство новых школ. Он попросил «Единую Россию» организовать партийный контроль по этим объектам.

- Республика Дагестан - из 43 объектов по 27 у нас риск. Новосибирская область - 12 объектов, 9 - в рисковой зоне. Нижегородская область - 17 объектов, 7 - в зоне риска. Пермский край - всего 14 объектов и 7 рисковых. Якутия - 16 объектов и 8 рисковых. Калининградская область - 7 объектов, 5 - в рисковой зоне. Краснодарский край - 17 объектов, 6 рисков. Кировская область, Кабардино-Балкария, Тыва, Омская область, отдельно Осетия и Амурская область. Переносы на следующий год недопустимы, мы перераспределим средства на другие регионы, - заявил министр.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный координатор партпроекта «Новая школа» в Новосибирской области Мария Жафярова рассказала, что в этом году в регионе будут капитально отремонтированы 14 школ. Всего в этих школах обучаются почти 6 тысяч человек.

В районах области отремонтируют 10 объектов образования, большинство из них построены еще в середине прошлого века и давно нуждаются в обновлении. Необходимо заменить все коммуникации, кровлю, перекрытия, систему отопления, закупить необходимое оборудование в специализированные классы по химии, физике, биологии, технологии. Новые мощности дадут ребятам возможность лучше подготовиться к экзаменам и усвоить материал. Обустроить спортивные залы, в том числе закупить спортивный инвентарь. В Новосибирске капитально отремонтируют 4 школы.

Ход работ на объектах будут контролировать общественные советы, депутаты «Единой России», активисты местных отделений партии, педагоги, родители и представители общественности. Такой контроль важен, чтобы в ручном режиме отслеживать буквально каждый этап ремонта, вплоть до соблюдения понедельного графика на каждом объекте, чтобы соблюсти поставленные сроки и ввести школы вовремя.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕДЕТ АНАЛИЗ РАБОТЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕПУТАТОВ

Секретарь генсовета Андрей Турчак добавил, что во время предварительного голосования «Единая Россия» проведет анализ работы действующих депутатов по партийным проектам.

- Более чем в 50 регионах пройдут выборы разного уровня. И если вы считаете, что долги по школам (программа капремонта школ. - Ред.) никак не повлияют на волеизъявление наших избирателей, то глубоко заблуждаетесь. В данном контексте вопрос капремонта и строительства новых школ имеет не только хозяйственное и социально-экономическое, но и внутриполитическое значение. Если вы этого не понимаете, значит, не соответствуете тем должностям, которые занимаете в партийных органах, - подчеркнул Андрей Турчак.

Он также отметил, что кадровые решения будут приняты по координаторам партпроектов, руководителям региональных исполкомов, а в некоторых случаях - по секретарям реготделений «Единой России».

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом РФ на съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует более 7300 школ. Все этапы работ - от проекта до приемки - контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.