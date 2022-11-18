Что произошло в Новосибирске в ночь на 18 ноября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 18 ноября. Фото: СУ СК РФ по НСО / предоставлено отцом ребенка.

Серо-желтые пятна на реке Иня в Новосибирске, которые сильно напугали местных жителей, оказались не выбросами отходов, а редким природным явлением. Его можно встретить в Арктике, также недавно такое наблюдали в Санкт-Петербурге.

Второклассницу, утонувшую в школьном бассейне на уроке, похоронят в Новосибирске. Напомним, трагедия случилась 15 ноября. Учитель физкультуры с 24-летним стажем пытался изо всех сил спасти малышку. Девочка трижды пережила клиническую смерть.

Двое медвежат-сироток из Новосибирской области прилетели в центр помощи животным «Велес» в Ленинградской области. Там их будут готовить к жизни в дикой природе.

В Ордынском районе столкнулись иномарки «Тойота» и «Мазда». В результате ДТП погибли два человека, еще двое доставлены в больницу.

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