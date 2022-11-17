Что произошло в Новосибирске в ночь на 17 ноября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 17 ноября. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирске на уроке физкультуры утонула второклассница. Трагедия произошла днем 15 ноября в Дзержинском районе. Ребенка нашли под водой без сознания. 16 ноября стало известно, что девочка скончалась в реанимации.

Татарский районный суд принял решение по второму административному делу, заведенному на депутата Сергея Мамонтова, который сбил 6-летнего мальчика. Управлять автомобилем Мамонтов не сможет 1,5 года.

В офис компании «Метро Мир» в Новосибирске с обысками нагрянули следователи. Директора фирмы Александра Мысика задержали. Вменяют ему превышение должностных полномочий. Компания под его руководством строила дороги рядом с новым ЛДС в Новосибирске.

Новые скверы появятся в Новосибирске на левом берегу. Зоны для отдыха хотят открыть уже в следующем году.

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