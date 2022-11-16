Единая Россия устраняет пробелы в законодательстве по правам мобилизованных

Учебный центр мобилизованных в Новосибирской области. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению сайта «Единой России» с начала СВО партия инициировала ряд законов, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих, занятых в СВО. Работа над ними идет на постоянной основе, что помогает устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть максимальную поддержку в соответствии с поручениями президента.

- Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии «Единая Россия», - отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Первой - ещё в марте - была реализована инициатива партии о наделении участников СВО статусом ветеранов боевых действий. Закон распространил на этих военнослужащих и офицеров меры соцподдержки: ежемесячную денежную выплату, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Этот же статус получат добровольцы-участники СВО - в третьем чтении принят соответствующий законопроект. Среди его авторов секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от партии.

Ещё один закон «Единой России» наделил гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий. Речь идёт о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

Также приняты законы, инициированные единороссами, которые защитили боевые выплаты от списаний за долги, увеличили пособие по уходу за ребенком матерям, которые проходят военную службу, дали право военнослужащим, которые получили ранения, продолжать службу на специальных должностях.

- За 8 месяцев СВО нами принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей на федеральном уровне. На региональном - реализуется порядка 50 различных видов помощи - от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат, - отметил Андрей Турчак в письме на имя главы Правительства.

Участникам СВО предусмотрены единовременные выплаты. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По инициативе партии изменилось и трудовое законодательство - в нём появилась норма, которая обязала работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Помимо этого, мобилизованные получили право передавать управление бизнесом по доверенности. Правительство поддержало и предложение «Единой России» не учитывать доходы мобилизованных при расчете мер соцподдержки их семей.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Заксобрании Новосибирской области Андрея Панфёрова в регионе предусмотрены единовременные выплаты. Это материальная помощь участникам СВО от 500 тыс. до 1 млн руб. в зависимости от тяжести полученного увечья, выплата 100 тыс. руб., призванным на военную службу по мобилизации, материальная помощь в размере 3 млн руб. членам семей погибших участников СВО.

- На период частичной мобилизации военнослужащие также имеют право на три основные меры соцподдержки. Предусматриваются компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, обеспечение питанием на льготных условиях детей-школьников, компенсация родительской платы за детский сад. Порядок и условия их предоставления устанавливаются областным правительством.

Депутаты Заксобрания готовят обращение в Госдуму с предложением принять новые меры поддержки. Новосибирцы, вернувшиеся в отпуск из зоны СВО, столкнулись с недоверием банков. Их теперь считают ненадежными заемщиками, поскольку они снова могут быть призваны или уйти добровольцами. Как мотивировать банки отказаться от стоп-листа, и какую программу поддержки военнослужащих нужно принять, депутаты обсудят на ближайшей сессии и подготовят обращение в федеральный центр, отметил Андрей Панфёров.