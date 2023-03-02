Одноклассники и Департамент труда и соцзащиты населения г. Москвы запускают серию видеоуроков о трудоустройстве

Все материалы проекта будут собраны в группе Департамента труда и социальной защиты населения в Одноклассниках.

Социальная сеть Одноклассники и эксперты учебного центра «Профессионал» подготовили видеоуроки для тех, кто планирует освоить новую профессию или выйти на новый уровень профмастерства. С 27 февраля по 17 марта пользователи познакомятся с правилами цифрового этикета, а также узнают о компетенциях, необходимых для развития карьеры.

Все материалы проекта будут собраны в группе Департамента труда и социальной защиты населения в Одноклассниках. Пользователи смогут посмотреть видеоролики о навыках, необходимых для успешного трудоустройства, грамотном поиске работы и правилах собеседования.

28 февраля эксперты расскажут о цифровом этикете, в частности о том, как избежать конфликтов и недопонимания во время онлайн-общения. 2 марта редакция проекта раскроет тему универсальных компетенций и их роли в развитии карьеры, а 7 марта пользователи ОК узнают, сколько времени нужно, чтобы освоить новую профессию.

9 марта эксперты поговорят о том, как обучаться во взрослом возрасте и почему это так важно, 14 марта поделятся рекомендациями для эффективного обучения в дистанционном формате, а 16 марта – советами по успешному прохождению собеседования. 21 марта пользователей научат простым правилам защиты своих данных в Сети. Видеоуроки помогут больше узнать о взаимодействии в интернете, карьерном продвижении, трудоустройстве и возможностях профессионального обучения.

Дмитрий Льговский, руководитель Службы коммуникаций Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы:

«Современным работодателям нужны универсальные сотрудники с развитыми гибкими навыками. Инициативность, обучаемость, дивергентное мышление и высокий эмоциональный интеллект – вот лишь небольшой перечень необходимых компетенций, которые важны абсолютно для любой сферы. Люди, у которых они развиты, имеют преимущество как при трудоустройстве, так и при реализации собственных проектов. Такие сотрудники быстрее адаптируются к переменам, увереннее осваивают новые технологии и эффективнее выполняют свои обязанности. Развить широкий спектр важных навыков поможет серия видеоуроков, которую мы запускаем совместно с социальной сетью Одноклассники. Обучающие ролики призваны углубить и усовершенствовать необходимые компетенции, чтобы подготовить соискателей к встрече с рекрутерами и трудоустроиться в кратчайшие сроки».

Кроме того, пользователи ОК смогут отправлять тематические стикеры, которые позволят более точно выразить эмоции и рабочий настрой, а также установить рамки на аватар в приложении «Волшебные рамки»: «Мечтатель по-крупному», «Всегда есть время для перемен», «Настоящий профи».

Одноклассники регулярно поддерживают социальные инициативы. В октябре прошлого года ОК и столичные психологи запустили проект, который помог жителям России лучше понять себя и окружающих. В серии познавательных видеоуроков пользователи узнали, почему так важна психологическая поддержка, как реагировать на свои внутренние ощущения и переживания и как поддержать близких в непростой жизненный период или в состоянии депрессии.