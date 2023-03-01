Ад для метеозависимых: по Новосибирску в начале марта ударят температурные качели

В первые дни марта температура будет колебаться от +4 до -11. Фото: Евгения ГУСЕВА

Начало марта в Новосибирске окажется непредсказуемым. Короткие оттепели за 10 дней несколько раз сменятся похолоданиями. Рассказываем, какая погода ждет нас в начале весны-2023.

Западно-Сибирский гидрометцентр обещает 2 марта потепление до +4. Не обойдется без мокрого снега и дождя, кроме того, не даст покоя сибирякам и сильный ветер. МЧС несколько дней подряд предупреждает о сильных порывах до 20 - 23 метров в секунду.

А уже с 3 марта градусники снова будут показывать минусовые отметки. В течение дня температура упадет до -3, а в ночь на 4 марта - до -11. Продолжит идти снегопад, но ветер понемногу начнет утихать до 4 - 9 метров в секунду.

Сайт Gismeteo обещает такое же холодное воскресенье, 5 марта. Ночью температура будет достигать -7, днем -3. Но уже в понедельник потеплеет до -1, а во вторник, 7 марта, вернется оттепель с дождем. Синоптики снова дают на этот день штормовые предупреждения: ветер будет дуть со скоростью 18 метров в секунду.

8 марта жители Новосибирска увидят за окном ту же картину: +3 на термометре, мокрый снег с дождем и неутихающий ветер. Но 9 марта вновь похолодает до -3, 10 марта - до -5. Снегопады к этим датам должны прекратиться, а из-за туч покажется солнце.

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