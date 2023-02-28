Андрей Травников вошел в число лидеров национального рейтинга губернаторов

Эксперты отметили позитивную активность губернатора с первых дней нового года. Фото: Пресс-служба правительства НСО

На официальном портале «Национальный рейтинг» опубликовали рейтинг губернаторов за период их работы в течение января-февраля 2023 года. Он составлен на основании анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества.

«ТЕХНИЧНО РЕАЛИЗУЕТ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ»

По словам политтехнолога, политического советника Сергея Маркелова, новосибирский губернатор Андрей Травников технично реализует управленческие решения.

Принятое Заксобранием решение об отмене прямых выборов мэра Новосибирска и Кольцово губернатор может записать в свой актив. Законопроект поддержали большинство депутатов, что говорит о большой подготовительной работе, уверены эксперты. Новый порядок избрания градоначальников соответствует федеральному тренду и позволяет ликвидировать базу для межэлитных очагов напряженности и политических конфликтов, что особенно актуально в нынешних условиях, когда важно единение всего политического спектра. Также это сэкономит бюджет: не нужно будет выделять дополнительные средства на организацию и проведение выборов.

Наблюдатели отмечают позитивную активность губернатора с первых дней нового года. Андрей Травников в ходе встречи с Владимиром Путиным в режиме видеосвязи доложил о результатах развития Новосибирской области и получил от президента позитивный отклик. Усилило позиции губернатора и его участие в качестве председателя комиссии Госсовета по направлению «Наука» в заседании совета по науке и образованию, посвященного реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере, которое провел Владимир Путин. А также участие в открытии нового пассажирского терминала в аэропорту Толмачево, в ходе которого состоялся телемост с главой государства, сообщает портал «Национальный рейтинг».

УВЕРЕННОЕ И СТАБИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил Новосибирскую область среди регионов, участвующих в наибольшем количестве мероприятий, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов. «Сибирская строительная неделя» стала площадкой проведения выездного заседания комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Это в очередной раз подчеркнуло статус региона как лидера строительного сектора в СФО, а губернатора - как эффективного координатора этой работы.

Эксперты считают, что авторитет главы региона на федеральном уровне в числе прочего способствовал тому, что Новосибирская область успешно защитила свои крупнейшие инфраструктурные объекты: Федеральный реабилитационный центр, Сибирский кольцевой источник фотонов, кампус НГУ, экопарк, клинику Мешалкина. Кабмин выделит на их реализацию 104,5 миллиарда рублей. Наблюдатели отмечают также активную вовлеченность Новосибирской области в федеральную повестку. Власти области точечно работают с семьями военнослужащих, выполняющих задачи СВО.

Оценки экспертов фиксируют уверенное и стабильное положение Андрея Травникова в «Национальном рейтинге» - он сохраняет позиции в лидирующей группе исследования (15-е место), отмечается в сообщении «Национального рейтинга».