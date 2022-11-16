В МЧС показали видео с тушения пожара в заброшенном РОВД в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС по НСО

Фото, видео пожара в заброшенном РОВД в Новосибирске 16 ноября 2022 показали в МЧС. Четырехэтажное здание по адресу улица Пархоменко 2-ой Переулок вспыхнуло вечером в среду, 16 ноября.

— Пожарные прибыли на место через семь минут после вызова. К прибытию подразделений огонь распространялся на втором и третьем этаже и на чердачном перекрытии. Из-за порывов ветра пламя интенсивно перешло на кровлю кирпичного здания, — сообщили в областном МЧС. — Газодымозащитники при помощи автолестницы проникли на второй этаж для проверки помещения на наличие людей. По оперативной информации, пострадавших нет.

Во время тушения пожара у здания рухнули перекрытия. Фото: ГУ МЧС по НСО

Тушат пожар по повышенному номеру сложности. Во время тушения у здания частично обрушилась кровля. Пожарные работают одновременно на нескольких участках с западной и восточной части здания. На локализацию возгорания ушло 38 минут, предварительная площадь пожара — 800 квадратных метров. На месте работают 63 человека и 19 единиц техники.

Жители окрестных домов, тем временем, делятся видео пожара в соцсетях. Яркое пламя и огромный столб черного дыма видно за несколько километров.

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