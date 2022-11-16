Ученые доказали пользу резиновых «пупырок» для детей

Пыкать и тыкать оказалось полезно для психики. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Игрушки типа симпл-димпл, чье название переводится как «простая ямочка», оказались не так просты, как кажутся. Ученые из Новосибирского исследовательского института гигиены Роспотребнадзора изучили, как современные антистресс-игрушки влияют на детей. Под прицел попали поп-иты, симпл-димплы, сквиши и прочие «мялки». Выводы оказались весьма оптимистичными: от разноцветных «пупырок» умственные способности у школяров и дошкольников не снижаются, а, наоборот, только растут.

ПОМОГАЮТ ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЯ!

- Антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой, - написано в исследовании Роспотребнадзора.

Поп-иты снижают тревожность, благодаря им дети лучше решают задачи, пишут сочинения и даже больше едят. Ученые уверены, что подобные игрушки могут заменить классическую разминку посреди урока - «мы писали, мы писали, наши пальчики устали». Только вместо сжимания кулачков - лопание пузырьков.

Связь между развитием интеллекта и игрой в поп-ит не так уж и сложно обнаружить. Известный факт: у детей, у которых лучше развиты мелкие движения рук, лучше развивается и мозг, особенно отделы, которые отвечают за речь, внимание, память и воображение.

Ученые планируют проводить исследования дальше, на протяжении всего учебного года. И уже заявляют, что у антистресс-игрушек есть большой потенциал - они могут заменить ребенку гаджеты.

- Методических рекомендаций по использованию антистресс-игрушек в организованных детских коллективах нет. При этом они широко используются в мировой практике и вполне могут заменить российским детям и подросткам столь привычные для них устройства мобильной связи, которые оказывают прямо противоположный эффект, - гласят выводы научной публикации.

Ученые предлагают носить «пупырки» в школу. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

МНЕНИЕ МАМЫ 10 ДЕТЕЙ!

Новосибирский блогер, мама 10 детей Оксана Усова с заключением ученых согласна. Она давно взяла на вооружение эти игрушки и рекомендует их другим родителям.

- В моей семье такие игрушки водятся давно, и отношение к ним абсолютно спокойное. Они не раздражают, у них действительно есть, так скажем, механизм влияния на моторику. Взаимосвязь провести не могу. Не могу научно сравнить, как было до и стало после, лучше ли у детей становятся оценки. Но игрушки могут увлечь ребенка на какой-то момент, отключить от лишних переживаний и успокоить, - поделилась мыслями с КП-Новосибирск Оксана Усова.

А ЧТО ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ?

Психолог Константин Зубахин пояснил, что сами по себе поп-иты не могут стать для ребенка проблемой - наоборот, могут подсказать родителям, все ли с их ребенком в порядке.

- Сначала всех раздражали спиннеры, теперь - поп-иты. Но давайте вспомним, еще до появления залипательных игрушек люди нашли способ справляться с тревожностью. Я говорю о пузырчатой упаковочной пленке. В офисах даже борьба между взрослыми людьми была за ее кусочек. Поп-иты и симпл-димплы хороши на короткий промежуток времени, но глобально они ничего не решают. Никакой потери успеваемости или психологических проблем игрушка у здорового ребенка не вызовет. Он полопает пузырьки, вскоре ему надоест, и он переключится на что-то более интересное. А вот если ребенок делает это часами, это говорит о том, что у него внутренняя тревожность, которую он копит в себе. А значит, надо искать проблему в окружении, - объяснил КП-Новосибирск Константин Зубахин.

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