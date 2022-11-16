Расценки на встречу Деда Мороза с детьми в этом году выросли. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Только выпадет первый снег, на сайтах аниматоров появляются предложения заказать на празднике Деда Мороза - и детям на утренник, и взрослым на корпоратив. В этом году, поскольку Новосибирск становится новогодней столицей, вариантов еще больше, и сказочных персонажей можно будет не только пригласить к себе домой, но и прийти к ним в гости. Рассказываем, во сколько обойдется Дед Мороз в Новосибирске на Новый год 2023.

СНЕГОКАТЫ И ХАГГИ ВАГГИ

Группы в соцсетях, ленты «Юлы» и «Авито» уже пестрят объявлениями «Дед Мороз и Снегурочка на дом». Артисты соревнуются и предлагают программы — одна другой чуднее. Например, вместо того, чтобы водить хоровод дома вокруг спиленной или искусственной елки, приглашают поводить его в лесу вокруг елки настоящей. На снегокатах.

Или заказать не просто 20-минутное поздравление, а целый часовой спектакль. На нем, кроме Деда Мороза и его внучки, появится Хагги Вагги в роли злодея — похитителя Рождества. Но стоит такой вариант недешево — 1000-1500 рублей — и доступен только для группы из 20 ребятишек.

Другие настраиваются с детьми и взрослыми на одну волну. Есть в Новосибирске частный аниматор, который предлагает тарифы «Современный Дед Мороз» и «Дед Мороз — звезда-экспресс». В первом случае он принесет с собой микрофоны для игр и 25 минут будет крутить современные хиты. Во втором — на 15 минут перевоплотится в Элджея, Тимати, Егора Крида, Григория Лепса или Артура Пирожкова. Стоят такие шоу по 3500 рублей.

В среднем прайс за услугу в Новосибирске — около 2000-3000 рублей, а поздравления длятся от 10 минут до получаса. Стоимость зависит не только от продолжительности шоу, но и от места и даты. Чем дальше от центра города вы живете и чем ближе Новый год, тем выше поднимается ценник. Поздравления 31 декабря самые дорогие — от 4000 до 7000 рублей.

УДАЛЕНКА НЕ В МОДЕ

Дед Мороз поздравляет детей не только вживую, но и онлайн. Однако мода на удаленку, зародившаяся в ковидные годы, сходит на нет, и такие объявления в топы не попадают. Должно быть, люди устали видеть друг друга через монитор компьютера, поэтому хотят устроить ребенку настоящий праздник.

Видеопоздравление стоит от 250 рублей за 10 минут. С 20 по 30 декабря оно будет стоить от 500 рублей, а 31 декабря — от 1000 рублей.

НЕ ПРОПУСТИ!

Поезд Деда Мороза

24 ноября в Новосибирск прибудет поезд Деда Мороза из Великого Устюга. С 10.25 до 18.35 он будет стоять на вокзале Новосибирск-Главный, а в вагоне пройдет праздничная программа.

Хотя повидаться со сказочными персонажами в поезде можно только один день, зато какой это будет день! Ребят ждет квест со Снегурочкой, Тетушкой Аушкой, Дедом Трескуном, Снеговиком и целым зверинцем. Все они слушают стихотворения, которые выучили дети, а после водят с ними хороводы. В конце Дед Мороз пригласит попить с ним чай в вагоне-ресторане и получить от него сладкий подарок.

Билеты только для ребенка в возрасте от 7 до 13 лет - 1950 рублей, для ребенка в возрасте от 3 до 6 лет и сопровождающего его взрослого — 2450 рублей. Те, кто не успел купить билеты, могут посетить вагон-лавку с сувенирами и вагон-ресторан в порядке живой очереди.

Усадьба Деда Мороза

С 15 ноября по 17 января открывается усадьба Деда Мороза в поселке Алексеевка под Новосибирском. Дедушка Мороз и Снегурочка примут группы из 20-30 детишек в сопровождении трех взрослых, попотчуют похлебкой и выпечкой из настоящей русской печи, напоят травяным чаем из самовара. А на улице устроят русские народные забавы у новогодней елочки, песни, хороводы и веселые игры. Программа длится 3 часа.

Стоимость:

- c 15 по 30 ноября - 1950 руб./чел.

- c 1 по 10 декабря - 2100 руб./чел.

- c 11 по 20 декабря - 2300 руб./чел.

- c 21 по 31 декабря - 2600 руб./чел.

- с 3 по 17 января - 2100 руб./чел.

Адрес: с. Алексеевка, ул. Мастеров, 12

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