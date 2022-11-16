Что произошло в Новосибирске в ночь на 16 ноября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 16 ноября. Фото: Мария НОВИКОВА

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда поставила точку в деле о самообороне со смертельным исходом. Этого решения Владимир Крюков и его адвокаты добивались больше четырех лет.

В Новосибирске – культурный скандал. В одном из детских спектаклей «Принцесса и Людоед» Первого театра зрители увидели пропаганду ЛГБТ. А ведь постановка для совсем маленьких, даже имеет возрастной ценз 6+. В знакомом сюжете на стихи Генриха Сапгира: «Погода была прекрасная, принцесса была ужасная» принцессу играет усатый мужчина. В Новосибирске первоклассник ушиб позвоночник и колено после стычки с другими мальчишками в школе. По словам пострадавшего, его перекинули через бедро. Конфликт между детьми произошел в середине октября, но мама ребенка решила рассказать обо всем только сейчас, так как у нее не получается наказать виновных.

Танцовщица и секс-коуч из Новосибирска Анастасия Яровикова приняла участие в новом проекте «Влюбись, если сможешь» (16+) на канале ТНТ. Сама девушка признается, что пришла на шоу, чтобы почувствовать настоящую любовь.

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