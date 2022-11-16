Как найти своего педиатра

Детский врач Надежда Георгиевна Васильченко. Фото: Центр семейной медицины «Здравица»

Люди этой профессии действительно удивительны по своей натуре: отзывчивые, добрые, чуткие и внимательные. Порой в их адрес слышится много критики, но как только наше чадо приболеет, мы со всех ног мчимся к тому самому, своему педиатру, которому доверяем драгоценное - здоровье своего ребенка.

Педиатрия - одна из самых трудных и ответственных специальностей в медицине. Быть педиатром сложно, ведь маленькие пациенты иногда не могут самостоятельно пожаловаться на недуг. По сути детский врач - это специалист широкого профиля. Он должен уметь общаться и наладить контакт не только с ребенком, но и с его родителями, здесь обязательно нужен талант.

Надежда Георгиевна Васильченко - опытный детский врач. Ее стаж в профессии - уже почти 38 лет, она помогла тысячам детей в Новосибирске и далеко за его пределами. В центрах семейной медицины «Здравица» она работает заведующей детским отделением больше 12 лет. За это время у нее появилось много маленьких пациентов, которые обращаются только к ней. А также целая команда детских специалистов, для которых она больше, чем заведующая.

Сегодня в детском отделении «Здравицы» 65 сотрудников, 27 из них - врачи-педиатры. Средний возраст специалистов 40 - 45 лет.

Фото: Центр семейной медицины «Здравица»

- Достаточно серьезный возраст для врачей. Не берете молодых принципиально?

- Все-таки объективно «Здравица» - это про врачей-экспертов. Родители ценят в педиатрах опыт и постоянную готовность учиться новому. Когда пациенты уже попытались получить информацию по состоянию своего ребенка где-то в другом месте, но там не оправдали их ожиданий, они приходят в «Здравицу» именно за экспертным мнением. Поэтому нет смысла приглашать в команду врача с опытом работы менее 5 лет. Дело не в возрасте, а в отсутствии нужного опыта.

- Как вы считаете, к педиатрам больше требований, чем к остальным врачам? Все-таки ребенок - это самое дорогое. Сказывается ли это на отношении родителей к врачу?

- Я думаю, что это имеет место, тем более в частной клинике. И если к нам приходят как к экспертам, здесь ожидания и требования к доктору несоизмеримо выше, чем в поликлинике. Родители уверены, что наш доктор знает больше, расскажет больше, возможностей у него больше. Наши специалисты за время работы сталкиваются с большим количеством клинических случаев, поэтому они сразу воспринимают проблему более масштабно. В «Здравицу» родители всегда приходят с уверенностью, что их проблемы решат. И мы делаем все возможное и невозможное, чтобы соответствовать ожиданиям.

- Как можно попасть в вашу команду?

- Помимо стажа обязательно собеседование по выявлению психотипа. «Здравице» скоро уже 20 лет, и мы на своем опыте убедились, что если будущий сотрудник не может грамотно коммуницировать, не может раскрыться или пытается что-то скрыть, то на собеседовании это чувствуется, возникает понимание, что это не наш сотрудник и ему нужно время, чтобы что-то поменять в себе. И это не потому, что мы такие привередливые: просто ему будет сложно в нашем коллективе. Но при этом мы не скрываем, почему он нам не подходит. Всегда даем обратную связь. У нас были прецеденты, когда мы не брали доктора, но проходило время, он менялся и становился нашим коллегой.

- Какое качество врача-педиатра для вас самое важное?

- Наверное, человечность. И не только педиатра - каждого врача. Специалистом ты можешь быть первоклассным, а вот какой ты человек? Человек всегда в приоритете. Мамам не всегда нужен совет по здоровью ребенка: часто необходимо просто поговорить с ней и успокоить ее. И это уже не только про медицину - это про жизнь, про простые человеческие взаимоотношения. И за это я тоже люблю «Здравицу», ведь к нам иногда приходят просто поговорить.

- Что цените в людях?

- Сердечность, вежливость, честность. Не терплю склочность и непорядочность.

- Ну а в чем все-таки главное отличие педиатра от специалистов для взрослых?

- В навыках. Первый, самый необходимый навык, который вы должны приобрести, - умение быстро находить контакт с детьми. Расположенный к вам ребенок - ваш лучший союзник, а его настроение в большинстве случаев повлияет и на отношение к вам родителей, бабушек и дедушек. Все-таки это родители выбирают педиатра. Выбирают зачастую исходя из очень многих факторов: квалификации врача, его опыта, знаний, того, как он говорит, какие советы дает, как мыслит и даже как выглядит.

После того как конкретная семья выбрала меня, я начинаю узнавать всех членов семьи. Я вижу, кому из родителей важно все подробно обсудить, поговорить, даже если у ребенка ничего серьезного. Я знаю, какая мама будет мне звонить, только когда все действительно плохо, а какая волнуется по мелочам и мне нужно ей все объяснить и успокоить. С того момента, как они выбрали меня, они становятся моими. И я уверена, что у каждого из моих врачей все точно так же. У нас не бывает по-другому: мы живем жизнью своих пациентов, переживаем за них, растем вместе с ними, вступаем во взрослую жизнь, а потом они приносят к нам на первый прием своих малышей, и все начинается заново. Первая улыбка, первый зубик, первый шаг - и я не представляю себе другой жизни.

Фото: Центр семейной медицины «Здравица»

- Чем отличается работа педиатра в частной клинике?

- Наверное, уважением к врачу. Не секрет, что врачи сами часто нуждаются в защите. У нас каждый врач может ощутить свою значимость. Медицинский блок - первооснова «Здравицы», поэтому к мнению врача у нас прислушиваются.

- Расскажите о своей работе. Как в «Здравице» наблюдают детей?

- В первую очередь у нас есть несколько удобных, по-настоящему выгодных программ наблюдения за детьми до года, куда включены все необходимые специалисты. За самочувствием и развитием малыша будет следить постоянный лечащий врач-педиатр. Причем наблюдаться можно как на дому, так и в центре. Сегодня у нас уже 8 центров, на правом и левом берегах, так что выбрать своего педиатра мамочкам не составит труда.

14 из 27 педиатров нашей клиники прошли цикл повышения квалификации в области гастроэнтерологии, а также все без исключения обучились детскому массажу. Теперь на приеме они могут показать родителям ряд основных массажных упражнений и приемов ЛФК.

Кроме того, в детском отделении работает большое количество узкопрофильных редких специалистов, включая педиатра-неонатолога: это детские офтальмологи, неврологи, кардиолог, оториноларинголог, ортопед, пульмонолог, стоматологи, иммунолог, психиатр. В детском отделении нет случайных людей - в нашей команде только классные специалисты, искренне любящие детей, работающие по призванию, обладающие глубокими знаниями, с большим и успешным опытом практической работы. Именно поэтому у нас так популярна услуга «Второе мнение». Если вы живете в другом городе или даже другой стране, вы можете без проблем связаться с нашими специалистами с помощью услуги «Онлайн-консультация» и решить проблему своего ребенка. В современных реалиях это особенно актуально. Вы можете быть уверены, что наши доктора ответят на все вопросы, касающиеся здоровья детей. Они всегда на связи, есть возможность проконсультироваться по телефону.

Также у нас много лет наблюдают малышей, родившихся раньше срока - до 38-й недели. В уходе за недоношенными есть свои тонкости, о которых могут знать только врачи, работающие с такими детками. За последние 5 лет мы поставили на ноги около 1000 таких малышей.

Кто-то удивляется, что мы всегда с легкостью рекомендуем своим клиентам специалистов из других клиник - тех, кому сами доверяем. Ведь здесь главное - не конкуренция, а забота о здоровье пациента. И пациенты с удовольствием пользуются нашими советами.

Другими словами, «Здравица» - это особое место, особая атмосфера как для детских врачей, так и для их пациентов. Место, где по-настоящему любят людей. Такая атмосфера возникла не за один день - мы формировали ее годами и теперь с уверенностью можем сказать: у нас получилось.

Фото: Центр семейной медицины «Здравица»

Центр семейной медицины «Здравица»:

• Красный проспект, 323, ЖК «Онега», 1-й этаж

• ул. 1905 года, 73, 1-й этаж

• ул. Державина, 28, 1-й этаж

• ул. Шевченко, 31а, 1-й этаж (вход № 1 и вход № 2)

• ул. Дуси Ковальчук, 272/1, 1-й этаж

• ул. Титова, 22а, БЦ Stalin-house, 4-й этаж

• пл. Маркса, 7, 3-й этаж

единый колл-центр: 8 (383) 362–02–00

zdravitsa.ru

vk.com/zdravitsa_ru

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