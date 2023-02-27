Новосибирцы встретили весну

Лилия Гончарова и Андрей Аникин поддерживают инициативы жителей жилмассива. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

В Новосибирске уже стало доброй традицией каждый год собираться на бульваре Победы - знакомиться с соседями и участвовать в празднике. Как там отметили Масленицу - в нашем материале.

БЛИНЫ В КАЖДОМ ДОМЕ

- Наши жители уже соскучились по праздникам, - рассказывает депутат Совета депутатов города Новосибирска Лилия Гончарова (депутатское объединение «Единая Россия»). - Масленичная неделя - большое мероприятие и для нашего жилмассива, все ждут этого праздника из года в год. И место, где мы его проводим, для нас очень знаковое: бульвар Победы. Мы всегда отмечаем праздники вместе, живем и радостями, и проблемами наших жителей. Такого взаимодействия и сплочения мы достигли благодаря совместной работе с нашими организациями: библиотекой имени В. В. Бианки, клубом «Импульс», ТОС «Ветеран». Общими усилиями мы пришли к тому, что проводить праздники вместе стало интересно и весело.

Всех, кто пришел на праздник, ждали развлечения, песни, пляски, хороводы, шуточные и не очень соревнования. Скоморох познакомил всех с настоящими русскими забавами, участниками которых стали как родители, так и дети. Ребятишек катали на лошадях, для них устраивали представление сказочные герои, а в центре хоровода было чучело зимы.

И конечно же, много вкусных блинов, которые новосибирцы сделали своими руками. Десятилетнего Кирилла готовить их научила бабушка. Пока он справляется с помощью взрослых, но старается баловать блинами своих домашних каждые выходные. Мальчик любит блины со сгущенкой, а вот его сестра - с творогом, папа, конечно, с мясом, а мама просто с маслом. Это лакомство любят и другие гости праздника.

Местная жительница Евгения Коропова пришла на Масленицу с четырьмя детьми: двое своих и двое соседских друзей. Семья Короповых - завсегдатай районных праздников.

- Вероника и Данил больше любят наблюдать за мероприятиями со стороны, но от блинов не откажутся, - смеется мама Евгения.

ВЕСЬ ГОД - ВМЕСТЕ

Подарить горожанам такой праздник стало возможно благодаря поддержке и депутата Совета депутатов города Новосибирска Андрея Аникина (депутатское объединение «Единая Россия»). Именно благодаря его помощи в районе прошло множество ярких мероприятий.

- У нас мероприятия проходят в течение всего года, не только на этой площадке, но и в ДК «Металлург». Например, Масленица, День медицинского работника. Проводим спортивные турниры по футболу, волейболу, баскетболу. Выходим с жителями на зарядку на наш бульвар Победы. И дети участвуют в этих мероприятиях тоже, что очень радует, - отметил депутат Андрей Аникин. - 9 Мая здесь же проводим шествие «Бессмертный полк». Вместе продолжаем собирать гуманитарную помощь на СВО. Первую партию я сам отвозил в Луганск, смотрел, как там все устроено. А люди продолжают приносить помощь в нашу приемную, отправили вторую партию гуманитарной помощи. Думаю, это еще не последняя.

О таком единстве в течение года рассказали и жильцы микрорайона. Пенсионерка Нина Федосеевна говорит, что пожилых людей здесь не забывают, для них тоже проводят различные праздники.

А в ближайшее время в жилмассиве пройдет еще немало мероприятий, среди них - торжественное вручение стипендий школьникам.

- Каждую четверть лучшим ученикам наших школ мы вручаем стипендии, своих кандидатов выставляют школы № 48, 50, 66, 86, 129, экономический лицей. Всего стипендии получат 6 человек в каждой школе. И мы, конечно, благодарны родителям за воспитание подрастающего поколения, - говорит Андрей Аникин.

Благодаря такой разноплановой поддержке со стороны депутата у детей есть стимул и хорошо учиться, и отлично проводить праздники вместе с родными и замечательными соседями.