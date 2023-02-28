Зачем хотя бы раз в жизни нужно проверять свой головной мозг?

Евгений Кликич (в центре) главный врач, врач-рентгенолог, ведущий специалист по клиническим исследованиям клиники «МРТ Альянс». Фото: Клиника «МРТ Альянс»

Хотя бы раз в жизни каждому человеку нужно проверить головной мозг, уверен главный врач, врач-рентгенолог, ведущий специалист по клиническим исследованиям клиники «МРТ Альянс» Евгений Кликич. Это поможет определить отсутствие аномалий развития, которые возможны и в раннем, и в пожилом возрасте. Такие исследования помогают исключить сосудистые патологии, а при обнаружении отклонений - вовремя приступить к их лечению.

- МРТ головного мозга считается золотым стандартом обследования головы. Важно помнить, что ранняя диагностика - это половина успеха для правильного и своевременного лечения. И в конечном итоге это неотъемлемая часть более быстрого и качественного выздоровления, - рассказал «Комсомольской правде» рентгенолог.

Врачи посоветовали быть внимательными к сигналам своего организма и вовремя обращаться к специалистам, которые направят на нужную диагностику. Бывало, что пациент приходит на МРТ с одними жалобами, а причина его беспокойств оказывается совсем в другом:

- Болевые или дискомфортные ощущения могут быть в соседних органах и сбивать с толку. Именно поэтому перед диагностикой лучше обратиться к лечащему врачу, например травматологу нашей клиники Дмитрию Викторовичу Жукову или неврологу Анастасии Анатольевне Кочетыговой, чтобы обследовать именно то, что может быть причиной проблемы.

Фото: Клиника «МРТ Альянс»

Врачи отметили: мужчины склонны откладывать походы в больницу до последнего, предпочитая молча переносить на ногах любые неприятности. Поэтому забота о мужском здоровье нередко ложится на женские плечи.

- Мужчины тянут до последнего и могут запустить ситуацию. Если видите, что мужчину что-то беспокоит, есть какие-то жалобы, проследите, чтобы он обратился к специалисту. Своевременная диагностика не настолько дорога, к тому же МРТ совершенно безопасна, там нет никакой лучевой нагрузки. Только шум от работы аппарата, замкнутое пространство и необходимость определенное время пролежать неподвижно, - пояснила врач-рентгенолог высшей категории клиники «МРТ Альянс» Анна Николаева.

Клиника сотрудничает с НИИТО. Если при диагностике выявляют патологию, которую могут пролечить в научно-исследовательском институте, пациента с его согласия могут сразу перенаправить туда. Это сокращает время лечения: не нужно самостоятельно собирать дополнительные справки, сидеть в очередях. Появляется кратчайший путь к решению проблем со здоровьем.

Из противопоказаний к процедурам МРТ врачи назвали наличие кардиостимулятора и различных электронных устройств в организме.

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Кстати, два существующих центра «МРТ Альянс» достаточно загружены, поток пациентов плотный. Поэтому буквально в апреле откроется третий центр неподалеку от площади Калинина, по адресу: Красный проспект, 153.

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