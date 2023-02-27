В Криводановке спели оду колбасе

Шуточный конкурс от «Сибагро» стал одним из самых ярких на криводановской Масленице. Фото: Мария ДЕНИСОВА

Сжигание чучела зимы, мастер-класс по изготовлению блинов, конкурс на лучшую оду колбасе - так весело и с размахом отметили Масленицу в Криводановке - главной мясной слободе Новосибирского района. На праздник пришли около тысячи человек. Как он прошел - в нашем материале.

10 ЛИТРОВ ТЕСТА ДЛЯ БЛИНОВ

Традиционные и ежегодные масленичные гуляния в селе Криводановка в этом году получились на редкость масштабными и интересными. Театрализованные представления чередовались с конкурсами, песнями и бесплатным мастер-классом для тех, кто еще не умеет печь блины.

Гостям предлагали отведать вкусных ароматных блинчиков. Фото: Мария ДЕНИСОВА

- В этот раз пришло много односельчан. Мы готовились к мероприятию целый месяц, чтобы оно было интересным для всех, чтобы охватить каждого жителя, кто сегодня пришел к нашему ДК. Здесь и игры, и концертные номера, и песни и пляски, и катание на карусели и на пони, и сжигание чучела зимы. Впервые мы решили провести мастер-класс по изготовлению блинов, для этого заготовили 10 литров теста. Готовы бесплатно научить всех желающих! Свои блины на пробу жителям в этом году принесли даже из детского сада «Звездочка» и Общества инвалидов села. Они приготовили угощение своими руками, что-то продавали, но в итоге всех угощали бесплатно. Также после сжигания чучела мы первый раз проводим конкурс на лучшую оду колбасе. Конкурс проходит при поддержке компании «Сибагро», приготовившей колбасные призы для всех участников. «Сибагро» - уже традиционно наш партнер, компания всегда охотно поддерживает все наши инициативы, идет навстречу, - рассказала «Комсомольской правде» директор криводановского Дома культуры Ирина Злобина.

В конкурсах с удовольствием участвовала местная детвора. Фото: Мария ДЕНИСОВА

В КРИВОДАНОВКЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ!

Глава Криводановского сельсовета Дмитрий Лещенко провожает зиму вместе со всеми жителями, он заметил, что в этом году праздник проходит с большим размахом:

- Отмечаю в этом году Масленицу вместе со всеми, и знаете, меня берет гордость, что у нас в селе есть такие талантливые жители! Посмотрите, как активно участвуют в конкурсах все односельчане, от мала до велика. Секрет прост: здесь живут замечательные люди. А наш Дом культуры - это место притяжения для всех, на праздники здесь собирается большое количество народа. Около тысячи человек, а то и больше, особенно на 9 Мая. Хочу также сказать большое спасибо и нашему партнеру. Компания «Сибагро» всегда оказывает поддержку в организации праздников.

Какая же Масленица без народных танцев! Фото: Мария ДЕНИСОВА

- В селе проживают более 10 тысяч человек, и многие семьи связаны с нашей компанией. Активно поддерживая местные традиции, мы понимаем, что это важно для наших сотрудников, для их семей, для других жителей Криводановки. Очень приятно, что люди знают и любят нашу продукцию, добавляет директор Кудряшовского мясокомбината «Сибагро» Павел Лебедев.

По традиции, провожая зиму, криводановцы сожгли чучело. Фото: Мария ДЕНИСОВА

После традиционного сожжения чучела на главной сцене собралась целая очередь из конкурсантов: кто-то хором пел частушки, посвященные мясному деликатесу, кто-то читал поэму, но абсолютно точно жители смогли поднять настроение своим же односельчанам:

- Мы на празднике у нас начинаем расколбас. Поем одну колбасе, ведь колбаску любят все.

- Откровенно заявляем: колбасу есть не устанем! Ем на завтрак и обед, ест и баба, ест и дед.