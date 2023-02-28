В 2022 году АО «РЭС» вложило в электросетевой комплекс Новосибирской области 1,5 миллиарда рублей

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Именно поэтому работы в данном направлении не останавливались даже в условиях изменчивости внешней среды и осложнения социально-экономических условий.

Однако они все же оказали определенное влияние на график реализации мероприятий, поэтому в долгосрочный план внесли ряд корректировок, утвержденных региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Накануне энергетики подвели итоги реализации инвестиционной программы в 2022 году и обозначили планы на текущий год.

Фактический объем инвестиций АО «РЭС» за 2022 год составил 1577 миллионов рублей, в том числе 776 миллионов рублей - для целей технологического присоединения потребителей. Введено в эксплуатацию более 318 километров ЛЭП 0,4-10 кВ, 221 штука ТП 10/0,4 кВ установленной мощностью более 63,5 МВА. Эти показатели даже превышают фактический уровень докризисного 2021 года.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

В течение прошлого года, несмотря на все внешние ограничения, сетевой компании удалось завершить:

• строительство электросетевой инфраструктуры для присоединения многофункциональной ледовой арены;

• реконструкцию нескольких электрических подстанций (ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Колывань, ПС 35 кВ Барлак с переводом на класс напряжения 110 кВ и строительство питающих линий 110 кВ);

• строительство и реконструкцию электрических сетей 0,4-10 кВ для повышения надежности электроснабжения и обеспечения надлежащего качества электроэнергии в Новосибирске и области (села Букреево, Каменка, Кубовая, Криводановка, Ярково, Боровое; поселки Издревая, Красный Восток, Тулинский; рабочий поселок Ордынское и т. д.);

• строительство здания гаража с бытовыми помещениями на территории ПС 110 кВ Вымпел.

В текущем году АО «РЭС» планирует не только продолжить реализацию мероприятий масштабной инвестиционной программы, но и наращивать ее показатели, скорректированные в прошлом году.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию более 313 километров ЛЭП 0,4-10 кВ, продолжить модернизацию высоковольтных (110 кВ) и трансформаторных (10/0,4 кВ) подстанций общей установленной мощностью более 225 МВА. Суммарный объем инвестиций запланирован в размере 3304 миллионов рублей, в том числе 1364 миллиона рублей - для целей технологического присоединения потребителей.

В 2023 году энергетики планируют работы в рамках следующих инвестиционных проектов:

• создание возможности технологического присоединения 3 поликлиник в Новосибирске (улицы Степная, В. Уса, Т. Снежиной);

• строительство отпаечных кабельных и воздушных линий электропередачи 110 кВ для технологического присоединения ПС 110 кВ Новая Академическая;

• установка автоматики ограничения перегрузки оборудования на ПС 110 кВ Барышевская;

• создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ;

• значительный объем по реконструкции и строительству сетей 10-0,4 кВ в мегаполисе и в районах области (деревня Вороново; села Новолуговое, Мошнино, Буготак, Усть-Каменка, Кубовая, Верх-Тула, Ярково; поселки Октябрьский, Красногорский; рабочие поселки Краснозерское, Дорогино, Маслянино и т. д.);

• и многие другие.

Из мероприятий инвестпрограммы АО «РЭС», касающихся крупных центров питания, стоит отметить замену трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА на ПС 110 кВ Ересная и строительство ПС 110 кВ Залив, предназначенной для электроснабжения потребителей на западе Новосибирского района (район поселков Верх-Тула, Морской, имени Крупской и т. д.).

Энергетики продолжат активную реализацию мероприятий инвестиционной программы, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, а также на улучшение показателей инвестиционного климата региона.