Для юных новосибирцев с онкозаболеваниями в краеведческом музее провели благотворительную акцию фонда Хабенского

Акция «Синяя птица» прошла в Новосибирском краеведческом музее. Фото: Предоставлено МКУ «Агентство развития социальной политики»

Подопечные филиала «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» Городского центра социальной помощи семье и детям департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска приняли участие в необычной акции. Увлекательное мероприятие прошло в рамках проекта Благотворительного фонда Константина Хабенского при поддержке Новосибирского государственного краеведческого музея.

Экскурсоводы провели для семей, воспитывающих ребенка с онкологией, интересную экскурсию по музею. Ребята и их родители смогли заглянуть в закулисье выставки «Синяя птица. Путь спектакля». Она откроется в Новосибирске 1 марта, а пока гости увидели, как рабочие монтируют витрины и подставки для экспонатов.

Экскурсоводы провели для семей, воспитывающих ребенка с онкологией, экскурсию по музею. Фото: Предоставлено МКУ «Агентство развития социальной политики»

- В центре экспозиции новой выставки будет размещена синяя птица. А центральную люстру зала мы оформим синими птичками в технике оригами. Сегодня после экскурсии вы сделаете их сами вместе с родителями и волонтерами, - рассказала ребятам и. о. директора Новосибирского государственного краеведческого музея Юлия Шуклина.

Родители и дети с интересом разглядывали экспозиции музея, которые посвящены истории Новосибирска. Ребят больше всего заинтересовали старинные игрушки, а взрослых - ретротехника.

- Дети с онкологическими заболеваниями подолгу находятся в больницах, и для них очень важно выйти куда-то, поучаствовать в мероприятиях, увидеть и узнать новое, - пояснила Татьяна Мальцева, директор Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда».

Завершилась экскурсия небольшим уроком оригами, после которого вместе с волонтерами дети и взрослые увлеченно создавали бумажных птичек.

Вместе с волонтерами дети и взрослые увлеченно создавали бумажных птичек. Фото: Предоставлено МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Мы рады, что нас сегодня пригласили на интересную экскурсию. Внучки любят музеи, родители их приучили с раннего детства. Но в краеведческом мы не были давно. Вместе мы сделали несколько синих птичек. Девочки рады, что они помогли украсить экспозицию, - поделилась эмоциями бабушка двойняшек Маши и Даши.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»