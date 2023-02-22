Напекли блинов на весь дом!

Сергей Бондаренко поздравил жителей микрорайона с праздником. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Жители микрорайона ТОС «Центральный» привыкли все делать вместе: многие работают рядом с домом, встречаются семьями и даже отмечают праздники. Подружились они благодаря душевным соседским встречам, которые проходят при поддержке депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея Бондаренко (депутатское объединение «Единая Россия»). Вместе сибиряки отметили и Масленицу.

ВСТРЕЧАЮТ ВЕСНУ И ДРУЗЕЙ

Праздник провели на нескольких площадках по адресам: улица Селезнева, 33; улица Крылова, 53; улица Гоголя, 31а; улица Серебренниковская, 2/1. Блины, пирожки, горячий чай, развлечения для детей, игры, конкурсы, подарки, катание на пони - все это помог организовать депутат Сергей Бондаренко. Атмосфера, которую удалось создать, располагает для общения, здесь местные жители знакомятся друг с другом и заводят друзей.

Например, местная жительница Нина Ивановна Паршукова встретилась с подругой - вместе они пришли отметить Масленицу и посмотреть, как ребятишки участвуют в конкурсах.

- Мы живем через два дома. В прошлом году блины были, в этом я сама уже зашла и узнала, будет ли праздник. Позвонила подруге, и вот мы здесь. Мы раньше работали в одной организации, сейчас живем рядом, я - на улице Крылова, она - на Ипподромской, дружим и ходим сюда на площадку отмечать праздники. Я здесь уже 50 лет живу, тут выросли мои дети, теперь внуки растут, - говорит пенсионерка. - Здесь была и работа, рядом магазины, базар, теперь и праздники вместе отмечаем.

Как только закончились уроки в экономическом лицее, ученики 7 «А» класса прибежали на площадку и стали активно участвовать в конкурсах: прыгать в мешках, катать на салазках тех, кто поменьше, танцевать и веселиться. Позже пришли и ребята помладше, ученики 2-го класса экономического лицея. Здесь же с ними молодые родители, бабушки и дедушки. И для каждого нашлось занятие: кто-то активно участвовал в конкурсах, кто-то - в розыгрыше, а объединило всех то, что можно с соседом и другом выпить вкусный горячий чай и съесть блины или пирожки - их хватило на всех, ведь ТОС «Центральный» подготовился очень хорошо.

ПРАЗДНИКИ ОБЪЕДИНЯЮТ

Татьяна Шолохова, председатель ТОС, поделилась, что жители активно участвуют в жизни микрорайона:

- Сегодня мы дружно отмечаем Масленицу, провожаем зиму и встречаем весну. Неделю готовились, делали чучело, пекли булочки, пирожки и блины, чтобы всем хватило, всех приглашаем выпить горячий чай. Здесь проходят активные игры для детей. Посмотрите, как все радуются! За лето у нас на площадке обычно тоже проходит несколько мероприятий. Вообще, район объединяет 74 дома, поэтому мероприятия проходят в разных дворах, чтобы объединить всех. А Сергей Валентинович Бондаренко помогает во всем. Он не просто участвует - он живет нами, он с нами всегда, и жители откликаются, и дети всегда рядом.

- Впервые в прошлом году на одной из площадок провели День любви, семьи и верности. Пришли и молодые семьи, и те, кто отмечает 60 лет совместной жизни, - рассказывает депутат Сергей Бондаренко. - У нас со всеми теплые, дружеские отношения: и с жителями, и с ТОС, и с организациями. На округе проводится много мероприятий, сегодня мы провожаем зиму, встречаем весну, вместе едим блины. Все жители уже знают, куда приходить, ребятишки активно участвуют, многие заходят узнать, будет ли какой-то праздник. Такие мероприятия очень объединяют жителей не только двора, но и всей округи, а это очень здорово, ведь атмосфера складывается дружелюбная.

Взрослым и детям давно полюбился такой теплый формат общения, они вспоминают День соседей, 9 Мая и другие праздники, ведь их проведение стало возможно благодаря душевной организации мероприятий при участии человека, который всегда идет рука об руку с жителями своего микрорайона.