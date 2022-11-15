В Новосибирске школьник попал в больницу после борцовского приема одноклассника

Ребенок пошел в этом году в первый класс. Фото: предоставлено Алесей Владимировной

В Новосибирске первоклассник ушиб позвоночник и колено после стычки с другими мальчишками в школе. По словам пострадавшего, его перекинули через бедро. Конфликт между детьми произошел в середине октября, но мама ребенка решила рассказать обо всем только сейчас, так как у нее не получается наказать виновных.

СНАЧАЛА БЫЛА ШИШКА

Жительница Новосибирска Алеся отправила младшего сына в школу недалеко от дома - туда уже 3 года ходит старший сын. Здание новое, внутри - камеры, учителя хорошие. Женщина не думала, что ей придется столкнуться с проблемами буллинга.

- Максиму* 7 лет, он пошел в первый класс. Вместе с ним учится Петя*. Сын регулярно жаловался на него: Петя его толкает, стучит по портфелю, когда они идут в раздевалку. В сентябре я купала ребенка и заметила у него на голове шишку. Максим сказал, что это Петя его ударил, - рассказала КП-Новосибирск Алеся.

У первоклассника обнаружили на голове шишку. Фото: предоставлено Алесей Владимировной

После этого женщина пошла в школу поговорить с педагогом, попросила ее присмотреться к тому, как общаются мальчики.

ХОТЕЛ ПОИГРАТЬ

Очередная потасовка произошла 13 октября. Как Максим рассказал маме, он попросился в компанию Пети, чтобы поиграть. В ответ услышал отказ, а на прощание одноклассник поставил Максиму подножку.

- Максим рассказывал, что он пытался встать, но к нему подошел другой мальчик и перекинул его через бедро. Сын упал на спину, - объяснила КП-Новосибирск женщина. - Я встретила Максима после уроков, он мне все рассказал, и мы пошли к школьному медику, а от него сразу в травмпункт.

Врачи осмотрели ребенка и сначала поставили диагноз под вопросом - компрессионный перелом позвонков. Максима положили в больницу.

- Перелом не подтвердился - сказали, что это сильный ушиб. Но кроме спины была травмирована нога. Колено начало опухать, диагностировали реактивный артрит. Нога до конца не сгибается и не разгибается. Сначала мы просто бегали по больницам и мне некогда было выяснять, кто за все это ответит, - говорит Алеся.

Мама мальчика написала заявление в полицию и съездила на опрос в ПДН. В школе женщине пообещали просмотреть видео с камер наблюдения, но результата не было.

- Сначала сказали, что все произошло в углу за туалетом, который не попадает под обзор камер. Чуть позже выяснилось, что камеры вообще не работали, - сетует женщина.

В классе провели родительское собрание. По словам Алеси, другие родители начали выгораживать обидчиков ее сына - своих детей. Говорили, что подножки не было, что Петя поскользнулся и упал, а Максим просто споткнулся об его ногу, а потом сам начал пинать одноклассника. Второй мальчик, мол, просто заступился за товарища и перебросил Максима через бедро.

У мальчика проблема с коленом. Фото: предоставлено Алесей Владимировной

Как бы то ни было, а травмы зафиксированы только у Максима. А его мама не получила никаких вразумительных ответов ни от школы, ни от полиции.

- Ребенок больше месяца на больничном. И кажется, никому до этого нет дела, - вздыхает мама мальчика.

КП-Новосибирск отправила запрос в департамент образования города, чтобы узнать, контролируется ли ситуация и проводилась ли какая-то проверка.

* Имена изменены по этическим соображениям

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