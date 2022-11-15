В Новосибирске пенсионерка сломала обе руки, когда шла по тротуару

Женщине требуется операция. Фото: предоставлено Марией Мамонтовой

Любовь Петровна Головачева живет в Академгородке. Ей 74 года, при этом женщина поет в хоре ветеранов, проводит разные мастер-классы для детей, пишет стихи. 12 ноября она спешила в санаторий «Морской залив» к детям с ДЦП.

- Они с подругой должны были делать зайчиков из ткани вместе с ребятишками. Это такая терапия для детей и их родителей, которые долго лежат в больнице. Мама переходила Морской проспект по пешеходному переходу, который расположен между двумя остановками «Морской проспект», - рассказала КП-Новосибирск Мария Мамонтова, дочь Любови Петровны. - Накануне прямо перед переходом коммунальщики начали делать ступеньки и оставили поперек дороги металлическую арматуру. Она лежала на расстоянии 10 сантиметров от земли, ничем не прикрыта и не обозначена.

Кусок железа был на месте до понедельника. Фото: предоставлено Марией Мамонтовой

11 ноября всю ночь шел снег. Железку припорошило. Любовь Петровна запнулась об нее и упала. Встала и сначала не поняла, что что-то сломала.

- Уже по дороге в санаторий ее руки стали опухать. Пришлось сменить направление на травмпункт. Там у мамы диагностировали оскольчатые переломы левой, правой рук и плеча со смещением. Кроме того, ушиб лица, колена, - перечисляет Мария.

Теперь Любови Петровне требуется операция. Женщина загипсована и минимум на полтора месяца заперта дома.

- Ну и как она будет сидеть без дела? Она ведь очень активный человек, - переживает Мария. - Мы написали обращение к депутату, и ситуацию взяли на контроль. 14 ноября арматуру уже убрали. Не знаю, упал ли там кто-то еще, но запинающихся я видела. Мне кажется, там точно еще были инциденты.

Мария вместе с мамой планирует подавать в суд на тех, кто отвечает за ремонт. Сейчас женщины ищут свидетелей того, как пенсионерка упала на переходе.

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