«Я защищал свою жизнь»: оправданный за убийство инвалид эмоционально отреагировал на приговор

Новосибирскому инвалиду вынесли оправдательный приговор. Фото: Мария НОВИКОВА

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда поставила точку в деле о самообороне со смертельным исходом. Этого решения Владимир Крюков и его адвокаты добивались больше четырех лет. Корреспондент КП-Новосибирск побывала на этом прецедентном суде.

Выступая в прениях адвокат подсудимого Римма Уколова отметила, что защищает своего клиента уже четыре года и семь месяцев. Именно столько длится эпопея с уголовным преследованием Крюкова. В марте 2018-го компания крепких молодых людей на автомобиле заехала в тупик частного сектора в Дзержинском районе Новосибирска. Трезвым был лишь водитель. Машина загулявших парней застряла у дома Владимира.

- В ночное время они поехали в отель к девушкам с пониженной социальной ответственностью. Застряли, шумели, нарушали общественный порядок, ломали чужую собственность, провоцировали конфликт, высказывали угрозы. Крюков собирался помочь застрявшим, но подвергся неспровоцированному нападению, - пояснил на заседании второй адвокат подсудимого Сергей Дёмин.

По словам очевидцев, незваные гости избили брата Крюкова Александра и вторглись на чужой участок, где стоял дом Крюковых.

- Их было трое или четверо в ограде. Сашу ударили, Вову залили перцовым баллончиком. Он развернулся, побежал в сторону дома, естественно он упал, начал нащупывать что-то руками и там как раз-таки лежал топор, которым раскалывали лед, - рассказал КП-Новосибирск свидетель произошедшего Илья Ростов.

Неприцельный удар ледоколом пришелся 22-летнему парню в голову. Ранение оказалось смертельным. В сентябре 2019 суд Дзержинского района признал Крюкова виновным в превышении пределов необходимой обороны, но наказание назначил символическое - в виде ограничения свободы.

Однако прошлым летом областной суд переквалифицировал обвинение на умышленное убийство и приговорил Владимира к восьми годам колонии строгого режима. Осужденного взяли под стражу и по состоянию здоровья (Владимир – инвалид 3 группы в связи с заболеванием легких) этапировали отбывать наказание в ЛИУ-10.

Спустя еще год – в июне 2022 - суровое решение отменил Верховный суд. Фигуранта выпустили из исправительного учреждения, а дело вновь отправили на пересмотр.

Финала многолетней судебной эпопеи Владимир Крюков дожидался на свободе в кругу семьи.

- Я оборонялся, защищал свою жизнь, своих близких. Считаю, что вы вынесете справедливый приговор, - заявил подсудимый в последнем слове.

После этого апелляционная коллегия удалилась в совещательную комнату и спустя несколько минут огласила оправдательный приговор, признав за Крюковым право на реабилитацию.

- Нет слов, я рад, наконец-то все закончилось. Я надеюсь, что это всё, - с растерянным видом, но не скрывая радости резюмировал Владимир Крюков.

- Наконец-то восторжествовала справедливость, наконец мы смогли спустя столько лет добиться правосудия. Я думаю, что сейчас все наладится, все плохое останется позади, впереди только светлое будущее, - добавила его жена Наталья Ростова.

По словам стороны защиты, на этот раз судьи внимательно отнеслись к свидетельским показаниям и сделали единственно верный вывод:

- Наше дело – это, конечно, пример на будущее для тех людей, которые попадут в такую ситуация, как попал мой подзащитный. Нужно бороться, нужно идти до конца, доказывать свою правоту. Что касается судов – это урок, что в каждом деле нужно разбираться обязательно. Нельзя руководствоваться только тем обвинительным заключением, которое составили органы предварительного следствия и считать априори, что так и было, как написано в обвинительном заключении и штамповать подобные решения, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск адвокат Римма Уколова.

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