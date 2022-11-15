Что произошло в Новосибирске в ночь на 15 ноября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 15 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концерт группы «Руки вверх!» собрал в ЛДС около 5 тысяч преданных фанатов. Новосибирцы успели и от души потанцевать под любимые песни, и зажечь фонарики на телефонах, вспомнив медляки на школьных дискотеках.

Жёсткое ДТП произошло в Новосибирском районе 14 ноября. Там пассажирский автобус с 42 пассажирами на скорости врезался в припаркованный грузовик. После аварии 10 человек попали в больницу.

14 ноября в Новосибирске начали устанавливать новогоднюю елку. С начала ноября в городе уже начали замечать первые праздничные украшения. Они уже появились на набережной, в Театральном и Первомайском сквере.

Два новосибирских автобуса временно поменяют маршруты. С одиннадцати часов вечера троллейбус № 4 будет ходить в прямом и обратном направлении по схеме: улица Зорге — Громова — Зорге — Сибиряков-Гвардейцев — Покрышкина — Титова — Станиславского. Троллейбус №7 будет ходить до одиннадцати часов вечера

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