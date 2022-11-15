Что произошло в Новосибирске в ночь на 15 ноября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 15 ноября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Концерт группы «Руки вверх!» собрал в ЛДС около 5 тысяч преданных фанатов. Новосибирцы успели и от души потанцевать под любимые песни, и зажечь фонарики на телефонах, вспомнив медляки на школьных дискотеках.
Жёсткое ДТП произошло в Новосибирском районе 14 ноября. Там пассажирский автобус с 42 пассажирами на скорости врезался в припаркованный грузовик. После аварии 10 человек попали в больницу.
14 ноября в Новосибирске начали устанавливать новогоднюю елку. С начала ноября в городе уже начали замечать первые праздничные украшения. Они уже появились на набережной, в Театральном и Первомайском сквере.
Два новосибирских автобуса временно поменяют маршруты. С одиннадцати часов вечера троллейбус № 4 будет ходить в прямом и обратном направлении по схеме: улица Зорге — Громова — Зорге — Сибиряков-Гвардейцев — Покрышкина — Титова — Станиславского. Троллейбус №7 будет ходить до одиннадцати часов вечера
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91.00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер