Сотрудники новосибирских компаний организовали волонтерское движение «Сохраним Жизнь»

Волонтерское движение «Сохраним жизнь» собирает наборы медикаментов для мобилизованных. Фото: Сеть стоматологических клиник Дентал-Сервис

Сотрудниками названных компаний при поддержке Новосибирского областного общественного фонда «Медицинские Инновационные Технологии» (НООФ «МИТ») организовано волонтерское движение «Сохраним Жизнь», направленное на поддержку граждан, призванных для прохождения службы в условиях частичной мобилизации и подготовки, в том числе в центре формирования и боевого слаживания подразделений учебного центра на базе Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища (НВВКУ) в Академгородке.

Принципы участия в волонтерском движении: добровольность, безвозмездность, ответственность.

За счет благотворительных взносов, собранных НООФ «МИТ», были приобретены медикаменты и медицинские изделия, из которых волонтерами сформированы дополнительные наборы для оказания первой медицинской помощи. Часть дополнительных наборов (более тысячи) уже переданы мобилизованным гражданам.

В рамках поддержки указанных граждан на безвозмездной основе оказывается содействие в проведении занятий по базовой психологической подготовке, формированию готовности в боевых условиях, навыкам саморегуляции и психологической самопомощи (занятия проводятся ежедневно с группами от 180 до 200 человек в день).

Разработан углубленный курс по оказанию первой медицинской помощи для младшего медицинского персонала (медсестры, медбратья, санитарные инструкторы), по которому уже проводится обучение.

Более тысячи наборов, сформированных добровольцами компаний Дентал-Сервис, ЦНМТ и МС2, уже переданы мобилизованным. Фото: Сеть стоматологических клиник Дентал-Сервис

Врачи разных специальностей (5 хирургов, 2 травматолога, 2 терапевта и 2 анестезиолога-реаниматолога) ежедневно оказывают содействие в обучении сибиряков навыкам оказания первой медицинской помощи, мерам психологической поддержки, разъясняют алгоритм действий и важных моментов медицинской помощи в сложных ситуациях. Старшие медицинские сестры освещают вопросы, касающиеся порядка выполнения инъекций, перевязок, разъясняют принципы асептики и антисептики. Координирует работу медицинского персонала заместитель главного врача по онкологии Центра новых медицинских технологий.

Следует отметить, что занятия с мобилизованными гражданами, количество которых насчитывает уже более 4 тысяч человек, проводятся не только в классах, но и в полевых условиях, на полигоне.

Самое сердце деятельности волонтерского движения - работа врачей-стоматологов - волонтеров. Так, врачи-стоматологи сети клиник Дентал-Сервис безвозмездно оказали стоматологическую помощь более чем 170 мобилизованным гражданам с острой зубной болью. При этом доставку пациентов из учебного центра НВВКУ к месту оказания стоматологической помощи организовали сами сотрудники клиник Дентал-Сервис личным транспортом, или, как их теперь называют, автоволонтеры.

Врачи сети клиник Дентал-Сервис оказали стоматологическую помощь более чем двумстам мобилизованным гражданам с острой зубной болью. Фото: Сеть стоматологических клиник «Дентал-Сервис

Все новости, фото и видео о работе волонтеров публикуются в телеграм-канале волонтерского движения «Сохраним Жизнь» (t.me/sohranim_zhizn).

По вопросам взносов и прочей помощи Фонду «Медицинские Инновационные Технологии» (НООФ «МИТ») можно связаться по телефонам координаторов:

• 8-913-386-72-68 (Анна Васильченко, ЦНМТ)

• 8-913-213-35-55 (Ксения Перлина, Дентал-Сервис)

• 8-913-386-72-68 (Ольга Чернова, МС2)

Присоединяйтесь к волонтерскому движению «Сохраним Жизнь», невероятную мощь которому придает посильная помощь каждого! Уверены, что вместе мы можем многое!