«Комсомолка» вместе с ГИБДД поздравила новосибирцев с 23 февраля

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Накануне Дня защитника Отечества «Комсомольская правда», ГИБДД города Новосибирска и партнер - компания «Родные масла» - поздравили водителей, напомнили им о правилах безопасного движения и вручили подарки.

Артем Образцов оказался в нужном месте в нужное время! Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Первой останавливаем ярко-красную машину. За рулем - Артем Образцов. Лицо парня озарилось искренней улыбкой, когда инспектор назвал причину остановки.

- Именно в этом месте планировал проехать один раз, но получилось, что еду второй раз: видимо, предчувствие сработало, - смеется водитель. - Героям этого праздника пожелаю всегда быть в первую очередь мужчинами!

Компания «Родные масла» приготовила для мужчин-автомобилистов приятные сувениры. Фото: Компания «Родные масла»

Компания «Родные масла» приготовила для мужчин-автомобилистов приятные сувениры и напомнила: если пришла пора менять масло, вас ждут в фирменных магазинах. Здесь надежные бренды, честные цены, бонусы и скидки на услуги. Причем новым клиентам замена - бесплатно.

Евгений Игнатов пожелал всем мужчинам добра и здоровья. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Евгений Игнатов вообще не планировал утреннюю поездку через площадь Ленина. Когда изменил маршрут и увидел взмах жезла сотрудника ДПС, решил: утро не задалось. Но инспектор не выписал штраф, а с улыбкой напомнил о необходимости быть внимательным за рулем и поздравил с наступающим праздником. Мы вручили пакет с подарками - такой поворот событий растопил сердце водителя!

- Завтра хоть и работаю, но праздник отмечу. В подарок хотелось бы получить побольше выходных в кругу семьи. А всем остальным мужикам желаю добра, здоровья! - от души пожелал всем новосибирцам Евгений.

Важно всегда оставаться сильными, крепкими и добродушными, уверен Виталий Александров. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Виталий Александров нашу совместную с ГИБДД акцию назвал отличной практикой.

- Замечательно, тем более с подарками! - оценил позитивное мероприятие автомобилист. - Мужчинам желаю, чтобы на душе всегда было хорошо, а еще желаю всем нам оставаться такими же сильными, крепкими и добродушными!

Игорь Салов в акции ГИБДД и «Комсомолки» участвует впервые. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

По словам Игоря Салова, лично с ним такое происходит впервые: подобные акции он много раз видел по телевизору и читал о них в прессе. Судьба распорядилась, что и он стал участником предпраздничного мероприятия.

- Конечно, это хорошая затея, ведь это улучшает настроение! В нашей жизни столько разных испытаний и неприятностей, поэтому доброе слово, пожелание, какие-то поздравления - это всегда приятно и водителю, и вообще любому гражданину, - уверен Игорь.

Героям завтрашнего праздника он пожелал мужества, терпения и настроя по-настоящему соответствовать высокому званию «Защитник Отечества».

У Кирилла Иванова отношения с сотрудниками ДПС всегда складываются по-доброму. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В жизни Кирилла Иванова не раз бывало, что останавливали и отпускали только с хорошим настроением. У него с сотрудниками ДПС всегда все складывается хорошо. Мужчинам он пожелал побольше ответственности и соблюдения правил дорожного движения.

Фото: Компания «Родные масла»

Для того чтобы железный конь не подводил и вождение было безопасным, нужно вовремя его обслуживать. Партнер акции - компания «Родные масла» - помогает автомобилистам подобрать масло для любого двигателя, охлаждающую и тормозную жидкость для любого авто и на любой бюджет.

Подарки и позитивные эмоции розданы: пора отогреться горячим кофе! Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Около полусотни водителей получили от нас заряд позитива, подарки и пожелания ярко, душевно и тепло отметить 23 Февраля. Мы же после часа, проведенного на промозглом ветру, отогревались горячим кофе и вспоминали лучшие моменты сегодняшнего мероприятия.

Благодарим нашего партнера - компанию «Родные масла»!

Записаться на замену и диагностику технических жидкостей в сервисах «Родные масла» можно по телефону (383) 383-00-03 или на сайте rmasla.ru

Сайт: rmasla.ru

Группа ВК

Реклама. ООО «Антон». LjN8KE67r