C теплом - из Сибири!

Волонтеры передали посылки бойцам. Фото: Дарья МУЛОВА

Поддержать земляков, которые отправятся в зону СВО, предложили депутаты Совета депутатов Кировского района города Новосибирска – совместно с фондом «Общее дело». Для того, чтобы помощь оказалась действительно нужной, у бойцов, которые находятся в зоне СВО и уже участвовали в боях, запросили, что им требуется. Участники спецоперации составили список и по нему сотрудники фонда вели сбор всего необходимого.

ПИСЬМА И ОБЕРЕГИ – ОТ ДЕТСАДОВЦЕВ

Приносили вещи неравнодушные сибиряки, предприятия, школы и детские сады. Волонтеры все аккуратно упаковывали в коробки, которых получилось столько, что они полностью заполнили кузов ГАЗели. Среди них была одна небольшая, но очень ценная, с письмами и оберегами от детей для солдат.

- Депутаты Совета депутатов и Заксобрания региона от Кировского района, объединенные Фондом поддержки социальных инициатив «Общее дело» решили собрать адресную помощь для мобилизованных кировчан, 120 человек находится на территории Высшего командного училища, где проходят подготовку. Оповещали о том, что идет акция через соцсети, активистов ТОСов, общественные приемные депутатов. За две недели собрали необходимые вещи для холодного осеннего и зимнего сезона: термобелье, спальные мешки, термоковрики, средства личной гигиены, медикаменты. Люди просили передать слова благодарности воинам, - рассказал председатель Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Дмитрий Асанцев.

И такое единение и поддержка, которую почувствовали бойцы, - конечно, очень важны для них.

Дмитрий Асанцев.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ БОЙЦОВ

Мобилизованные сибиряки сейчас готовятся к отправке в зону СВО: проходят обучение, живут в полевых условиях и прочувствовали на себе капризы осенней погоды. Поэтому, кроме теплых вещей, в посылки собрали необходимые медикаменты, средства личной гигиены. Все это распределят между мобилизованными жителями Кировского района, и они почувствую тепло и заботу из родной Сибири.

- Жители передали помощь, теплые слова поддержки, а бойцы в ответ прислали видеообращение со словами благодарности, рассказала депутат Законодательного собрания Новосибирской области Елена Спасских.

Во время передачи посылок депутаты и волонтеры поговорили с солдатами и уточнили, что еще им требуется. Например, нужны инструменты, которые пригодятся в полевых условиях. И, безусловно, при следующем сборе гуманитарной помощи это пожелание учтут.

Важный момент: это не разовая акция, Кировский район уже несколько машин отправил с необходимыми для военных вещами и мы продолжаем сбор. Около трех недель назад депутаты Совета депутатов города Новосибирска отправили гуманитарную помощь спецотряду «Ермак». Новосибирцы всего за неделю собрали теплую одежду – шапки, перчатки, термобелье, еду – консервы, чай, сладкое. Партия помощи из более чем 100 коробок отправили в воинскую часть и она уже дошла до адресата. И это – очень нужная помощь для бойцов.

В Заксобрании и Совете депутатов города Новосибирска подчеркивают – город и дальше будет поддерживать бойцов, которые отправляются в зону СВО.

ВАЖНО

Гуманитарный сбор будет продолжаться, поток желающих помочь не останавливается. Приносить вещи можно в центры сбора в своих районах. В Кировском районе это адреса общественных приемных депутатов регионального Фонда поддержки социальных инициатив граждан «Общее дело»: ул. Урманова, 11; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57 и 34; ул. Петухова, 68 и 95/1; ул. Зорге, 239.

Деньги волонтеры не принимают, только вещи, продукты и медикаменты. Если у вас появилось желание помочь, уточняйте, что сейчас требуется и приносите в пункты сбора.