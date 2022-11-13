Малышей ждет самолет: двух медвежат-сироток, найденных под Новосибирском, поселят в лесах Карелии

В Новосибирской области выходили двух медвежат-сироток. Фото: animal_nsk – Новосибирск.

Медвежат-сироток из Болотного отправят в центр помощи диким животным в Ленинградской области. Об этом сообщили волонтеры в группе «animal_nsk – Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, история медвежат-сироток началась еще в сентябре. В первый раз их встретила семья в Болотнинском районе. Затем малыши снова попались на глаза людям. Видео, как новосибирцы кормят медведей, завирусились в соцсетях.

Позже выяснилось, что мама медвежат погибла, и они остались сиротками. Узнав об этом, местная жительница забрала одного медвежонка и привезла его в город. Как уточнила КП-Новосибирск волонтер Стася, не найдя передержку, женщина обратилась в их центр защиты животных.

За сутки удалось найти хозяйку, которая смогла полностью обеспечивать маленькую медведицу. В Минприроды предупредили, что самим отлавливать хищников нельзя, это может быть чревато уголовным делом. Но в этот раз все обошлось хорошо. Второго медвежонка отловили законным путем. Обоим малышам поставили прививки и оформили документы.

Одну зовут Мишель, второго Яша. Фото: animal_nsk – Новосибирск.

– Волонтеры, содержащие медвежат все это время, прозвали их ласково – Яша и Мишель. Они отметили, что Мишель истинная девочка, красавица и обожает внимание, а Яша – балующийся парень, очень любит играть и готов на все за вкусное лакомство в виде винограда, – рассказали в Минприроды региона.

В министерстве не смогли определить причину гибели мамы медвежат. Возможно, она стала целью охотника из Болотнинского района. Есть также версия, что именно эта медведица напала на домашний скот, из-за чего был отдан приказ о регулировании численности.

В понедельник, 14 ноября, медвежат погрузят в транспортировочные боксы, чтобы увезти их в Карелию. Общий вес боксов составит 180 килограммов.

– Мы дали Минприроды размеры боксов и договорились с ними, что медвежата влезут в один прицеп с тентом. Сначала мы сами нашли газель, но нам предложили бесплатный вариант, – рассказала волонтер Стася.

У медвежат была нелегкая судьба. Фото: animal_nsk – Новосибирск.

Для переноски тяжелых боксов с 40-килограммовыми медведями волонтерам потребовалась помощь мужчин-добровольцев. За день по соцсетям набрали четырех помощников, которые будут сопровождать волонтеров и медвежат до аэропорта.

На самолете детенышей доставят в центр помощи животным «Велес» в Ленинградской области, а оттуда отправят в леса Карелии, где они смогут жить на свободе и в безопасности.

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