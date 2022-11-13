Что произошло в Новосибирске в ночь на 13 ноября 2022 года: последние новости

Новосибирец обвинил родителей его девушки в издевательствах над ней. Фото: предоставлено Владом.

Родители Дарины были против ее отношений с Владом. Разлучили их еще в 2013. В 2022, когда Влад освободился из колонии, пара сошлась. Попробовали построить семью. Все это время Дарине угрожали и родители, и экс-сожитель. В итоге забрали у нее детей. А потом саму избили и закрыли в доме. Влад надеется, что полиция поможет вызволить любимую

Мать двухлетней девочки, насмерть сбитой в Искитиме, умерла в реанимации. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но, увы, тщетно. Вчера кроху, которую убил пенсионер на кроссовере, похоронили. Отец многодетной семьи теперь вдовец. Три девочки, одна из которых в реанимации, остались без матери.

В ТРЦ «Аура» собралась толпа из-за розыгрыша. Победителю вручили автомобиль. Участниками конкурса стали более 8 тысяч человек. А в ТЦ заявились более 6-ти тысяч новосибирцев. 18 участников получили утешительные призы.

15-летняя школьница не вернулась домой с прогулки. Утром пришла, пока родители были на работе, собрала необходимое, потом снова исчезла. Родственники ищут ее по всему городу, подключили волонтеров. Они надеются, что подросток вернется домой.

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