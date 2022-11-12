Что произошло в Новосибирске в ночь на 12 ноября 2022 года: последние новости

В ДТП погибли два человека, еще шесть пострадали. Фото: прокуратура НСО.

11 ноября в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси и «Тойоты». Как рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области, авария унесла жизни двоих человек, около шести получили травмы.

6-летный мальчик, сбитый депутатом в Татарске, поедет в гости к Никасу Сафронову. Художника шокировала эта история и видео, как малыша переезжает машина, он сам предложил помощь семье: обещал показать Москву, нарисовать портрет мальчика и самого его научить рисовать.

Депутат Совета депутатов Мамоновского сельсовета Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине. Ему было 39 лет.

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин больше года не может получить ответа от сайта Книги рекордов Гиннесса. В 2021 году мастер побил собственные рекорды: изготовил самые маленькие очки величиной 1,5 мм и самую маленькую деревянную ложку длиной в 2,4 мм. Но в 2022 году организаторы вдруг замолчали. И закрыли новосибирскому Левше доступ на их сайт.

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