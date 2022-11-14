Ноябрьский Петербург: Самые уютные места для жителей и гостей города. Фото: Павел Одокиенко.

Традиционно туристическим сезоном в Петербурге считаются белые ночи. Жители других городов любят приезжать в Северную столицу и на новогодние каникулы, майские праздники, а также в начале осени, чтобы полюбоваться деревьями, окутанными золотой кроной. А вот ноябрьский Петербург чаще всего остается забыт путешественниками. Но ситуация постепенно меняется: в этом году отели Санкт-Петербурга побили рекорд по загрузке на День народного единства и ближайшие к нему выходные. Праздники принесли городским отельерам выручки на 22 процента выше предполагаемой. Журналисты «КП» решили узнать, что город может предложить путешественникам в холодные ноябрьские дни и почему туристы выбрали для отдыха Петербург.

СОГРЕТЬСЯ В КОМПАНИИ ГОРЯЧЕГО ЧАЯ И КНИГИ

Петербург известен не только как культурная столица России, но и как самый читающий регион нашей страны. Впрочем, эти оценки, безусловно, взаимосвязаны. В городе на Неве так много книжных магазинов, что сложно отказать себе зайти в один из них во время прогулки, тем более что во многих из них есть кафе, а значит, можно совместить чтение с чаепитием.

Фото: Павел Одокиенко.

Одним из самых известных и старейших книжных Петербурга является «Подписные издания», где особое внимание уделено интеллектуальной литературе: художественной прозе, книгам по философии и истории, о театре и кино. Магазин в центре города был основан в 1926 году и не прекращал свою работу даже во время блокады Ленинграда. Правда, тогда он располагался на Невском проспекте, а сейчас на Литейном, куда мы и направились.

В советские годы здесь оформляли подписку и заказывали книги любимых писателей, которые порой приходилось очень долго ждать. Времена были другие, и в «Подписные издания» выстраивались огромные очереди из тех, кто хотел получить очередной том собрания сочинений Владимира Ленина. А сейчас здесь проходят встречи с писателями и публицистами, издателями и музыкантами, продается собственная канцелярская и сувенирная продукция, работают целых две кофейни и, самое главное, сохраняются традиции петербургской книжной торговли.

Фото: Павел Одокиенко.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

В культурную столицу приезжают, конечно, не только для посещения книжных, но и музеев с театрами. Любой турист хотя бы раз в жизни бывал в Мариинке и Эрмитаже.

В самом известном театре Петербурга традиционно большой популярностью пользуются классические постановки. Иногда можно увидеть не одну, а сразу несколько хореографических композиций за один вечер. Для этого можно посетить, например, «Вечер балета» известного хореографа, который создавал постановки в Мариинском театре в начале XX века, Михаила Фокина. Мы остановили свой выбор на них. Однако петербуржцы и гости города не упускают возможности также увидеть другую классику - «Лебединое озеро», «Жизель». И, конечно, обязательный пункт приближающихся новогодних каникул - «Щелкунчика».

Фото: Павел Одокиенко.

А в главном петербургском музее - Эрмитаже - в прошлом году появилась возможность побывать внутри арки Главного штаба. Именно там сейчас проходит экскурсия, приуроченная к 20-летию выставочной деятельности. Мы не упустили возможности познакомиться с историей здания и увидеть редкие фотографии процесса грандиозной реставрации Главного штаба, тем более что в ходе экскурсии можно посетить чердак музея, который скрыт от большинства гостей Эрмитажа.

Фото: Павел Одокиенко.

Славится Петербург и другими историческими зданиями. Например, старейшей лютеранской церковью Анненкирхе. До 20 ноября там как раз проходит выставка, посвященная 300-летию со дня освящения первого здания храма. У посетителей есть возможность совершить настоящее путешествие во времени и узнать историю церкви Святой Анны, которая пережила революции, войны, репрессии, пожар, в здании которой были кинотеатр и рок-клуб.

САМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

В этом году в праздничные дни ноября проходило событие, которое не осталось незамеченным ни у петербуржцев, ни у гостей города. С 4 по 6 ноября около миллиона человек посетило Петропавловскую крепость, которая на три дня превратилась в гигантское мультимедиа-пространство под открытым небом. Там проходил фестиваль «Чудо света».

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Для гостей был проложен маршрут от входа через Иоанновский мост и главных ворот крепости, где каждые полчаса с 19.00 до 22.00 начиналось представление. Петровские ворота, главная аллея и стены Нарышкина бастиона стали «холстами», на которых развернулись разные исторические эпохи России.

А на Соборной площади крепости гостей удивлял искусственный интеллект: нейросети генерировали стихотворения из строк, которые предлагали посетители. Все действия проходили под музыкальное сопровождение пианиста Павла Андреева.

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Сегодня каждый путешественник может составить свою программу посещения петербургских достопримечательностей. Для этого городской Комитет по развитию туризма создал портал VisitPetersburg. На сайте представлены мероприятия, выставки, фестивали и концерты, которые проводятся в городе. Кроме того, специалисты подготовили лучшие туристические маршруты и сделали подборки экскурсий, магазинов, заведений общепита, библиотек и спортивных объектов. Портал позволяет за считанные минуты составить прекрасную туристическую программу, которая даст возможность насладиться видами и достопримечательностями Северной столицы в любое время года.

Подготовила: Анастасия СИРОТЕНКО