Эпатажная блогерша вызвала оторопь у Сергея Жукова, показав ему цветные ягодицы

Сергей Жуков был удивлен. Фото: Борис Кудрявов/Анна ПАШАГИНА

Новосибирская фанатка группы «Руки вверх» не устояла перед Сергеем Жуковым во время его встречи с поклонниками. 40-летняя Ольга Платонова - в прошлом налоговый инспектор, а ныне - эпатажный блогер. Она поражает публику своими образами и костюмами. А еще Ольга с детства слушает группу «Руки вверх». Поэтому встречу с ее солистом Сергеем Жуковым в Новосибирске не могла пропустить.

Встреча с поклонниками проходила в «Руки ВВерх! Баре», стилизованном под 90-е: неоновые надписи на стенах, кассеты и бутылочки из-под лимонадов. В меню одно из фирменных блюд - доширак.

Как вам такой интерьер? Фото: Анна ПАШАГИНА

Платонова оделась для такого места подобающе. Ярко-розовая шубка, кислотные разноцветные лосины и топ. Фанаты задавали вопросы кумиру и вот микрофон оказался в руках у блогерши:

- Что вас бодрит, придаёт энергию и стоите ли вы в планке? - поинтересовалась блогер и тут же вызвалась показать, что такое планка, скинув с себя шубку. Через несколько секунд фанатка-блогер оказалась буквально у ног певца. Сергей Жуков был поражён и не скрывал этого. А ведущий отметил позу девушки и ее накаченные ягодицы, обтянутые цветными лосинами: «Это шикарно смотрится», - сказал он. Певец же пообещал удивить поклонников на сегодняшнем концерте не меньше, чем его Платонова.

Ольга встала в планку. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Позвольте нам делать то, что мы умеем, а вам то, что вы, - ответил фанатке он. - Сегодня мы споём. У нас впереди два больших концерта и надеюсь, что на них мы будем вас удивлять, - сказал Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх».

Сергей Жуков встретился с блогерами и журналистами. Фото: Анна ПАШАГИНА

Сама же Ольга призналась, что планку специально перед кумиром не репетировала, она давно занимается спортом:

- Я раньше занималась легкой атлетикой. Сейчас бегаю по лесу и дома занимаюсь. Мой рекорд в планке 4 минуты, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Платонова, блогер.

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