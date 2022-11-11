В Новосибирске обсудили, как улучшить жизнь пенсионеров

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева (в центре): «Мы опираемся на принцип «не оставлять в стороне никого». Фото: Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

В Законодательном собрании прошел круглый стол «Система поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области», модератором которого выступил председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. В ходе работы дискуссионной площадки специалисты поделились опытом, наработками, обсудили существующие проблемы, а также варианты решения по улучшению соцподдержки пенсионеров.

Модератором круглого стола выступил председатель комитета Законодательного Собрания НСО по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришуни. Фото: Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

Ольга Незамаева, начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, сделала акцент на важности темы, ведь около 400 тысяч из 1,6 миллиона жителей Новосибирска - пожилые:

- Целью нашей работы является повышение уровня и качества жизни представителей старшего поколения. Чтобы успешно реализовывать эти задачи, мы должны не только искать новые способы решения проблем, но и разрабатывать необходимые финансовые стратегии, улучшать материально-техническую базу, строить новые учреждения, реконструировать старые. В этом мы опираемся на принцип «не оставлять в стороне никого». В 2021 году мы провели реорганизацию нашей социальной отрасли. Теперь вся работа с пожилым населением сосредоточена в учреждениях «Городской комплекс социального обслуживания населения» (восемь филиалов) и «Городской центр активного долголетия, реабилитации» (две площадки филиала «Обские зори» и центр «Ветеран»).

На круглом столе специалисты обсудили варианты решений по улучшению соцподдержки пенсионеров. Фото: Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска затронула тему поддержки ветеранов ВОВ. Теперь на территории всех районов города за каждым из них закреплен свой специалист. В разработке находится план мероприятий по персональному сопровождению каждого участника ВОВ с целью его безопасного и комфортного проживания дома с учетом медицинского и социального обслуживания. В рамках нацпроекта «Демография» департамент ведет подбор и обучение сиделок, работает в проекте системы долговременного ухода за пожилыми гражданами.

- У нас есть инициатива введения проекта социального кураторства. Пожилые будут жить у себя дома, а организацией их досуга и оказанием помощи будут заниматься социальные кураторы. Второе направление - создание сети квартир сопровождаемого проживания, - добавила Ольга Незамаева, а также анонсировала проект центра активного долголетия общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров и вместимостью до 160 человек.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»