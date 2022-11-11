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Общество11 ноября 2022 0:00

Что произошло в Новосибирске в ночь на 11 ноября 2022 года: последние новости

В Новосибирске нашли мертвым бывшего директора кинотеатра «Рассвет»
Надежда РЫЖКИНА
Сообщаем последние новости на 11 ноября. Фото: стоп-кадр/ www.kir-nsk.ru

Сообщаем последние новости на 11 ноября. Фото: стоп-кадр/ www.kir-nsk.ru

В гаражах на улице Стофато обнаружили тело экс-директора кинотеатра «Рассвет» - 52-летнего Александра Асмуса. По одной из версий он совершил самоубийство — так ли это, предстоит вынести следователям.

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В Новосибирске на Новый год не будут запускать праздничный салют. Но полностью от праздничных мероприятий не откажутся, они пройдут в парках.

Жительница Новосибирска Валентина Ивановна вот уже несколько месяцев пишет письма участникам спецоперации. В конверты она вкладывает не только листы бумаги со словами заботы и поддержки, но и иконки с освещенными крестиками

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