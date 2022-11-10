Что произошло в Новосибирске в ночь на 10 ноября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 10 ноября в Новосибирске.

Мама новосибирского первоклассника пожаловалась на поборы в школе. В этом году ее сын пошел в школу, деньги потребовались уже на первом собрании. А началось все с привычного ремонта.

Новосибирцы спасли брошенного безглазого пса под Томском благодаря школьной экскурсии. Пес по кличке Тоша живет в приюте, и для него ищут реабилитолога. Жительница Новосибирска Оксана Чигвинцева рассказала о его необыкновенном спасении.

Страшный пожар в клубе «Полигон» в Костроме унес жизни 13 человек, в числе погибших – 38-летний спецназовец из Бердска Александр Редников. Он был участником военной специальной операции, носил позывной «Тринадцатый».

Мамы одного детского сада в Центральном районе Новосибирска опубликовали в соцсетях крик о помощи. Родители нашли у своих пятилетних детей вшей, при этом жалуются на антисанитарию в группе. Мамочки в панике и планируют жаловаться во все инстанции, а в садике утверждают, что ребятишкам ничего не угрожает

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