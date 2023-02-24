«В очереди постоянно сдвигают»: сирота из Новосибирской области 9 лет не может получить квартиру

Старый дом, в котором девушка жила раньше, уже непригоден для жилья. Фото: Предоставлено героиней публикации

Сирота из Доволенского района Новосибирской области Елизавета* уже 9 лет не может добиться жилья, положенного ей по закону. Районная администрация постоянно сдвигает ее в очереди, говоря, что финансирования на жилье для сирот нет.

- 16 лет назад отец убил мою мать, его на 10 лет посадили в тюрьму. До 17 лет я была под опекой у тети, потом должна была получить либо квартиру от государства, либо сертификат на покупку жилья. Мне исполнилось 26 лет, но с 2014 года так ничего и не изменилось. Отдел опеки и попечительства Доволенского района говорит, что якобы в этом году не выделили финансирование. Якобы деньги выделяют только на следующий год, но только на одну квартиру. Я стою сейчас в очереди вторая, но если квартиру либо деньги на ее покупку не дадут в этом году, меня снова сдвинут в очереди, поскольку передо мной встанут те, кто был включен в список в 2009 и 2011 годах. За 9 лет это уже порядком надоело, - рассказала КП-Новосибирск Елизавета.

Девушка сейчас работает в Новосибирске и живет в съемной квартире. У нее есть прописка в старом доме в село Комарье Доволенского района, но, по словам Елизаветы, дом давно списан как непригодный для жилья.

- Дом, в котором я жила раньше, - это муниципальное жилье, его выдали еще моей бабушке. Сейчас он списан, его нет даже в кадастровом учете. А если оформлять прописку по какому-то другому адресу, то квартиру от правительства не выделят, - объясняет девушка.

КП-Новосибирск направила запрос в отдел опеки и попечительства Доволенского района с просьбой прокомментировать ситуацию.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Девушке необходимо лично обратиться в прокуратуру Доволенского района для включения в реестр: онлайн эта услуга не оказывается. Если она не отправит документы в районную администрацию вовремя, то очередь будет сдвигаться и дальше, - объяснила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

* Имя изменено.

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