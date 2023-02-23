В Новосибирске пьяный водитель «Мерседеса» протаранил автобус на остановке

"Мерседес" протаранил автобус на остановке. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске пьяный водитель «Мерседеса» протаранил пассажирский автобус на остановке на улице Вокзальная магистраль. ДТП случилось вечером 23 февраля.

— В 18:25 27-летний водитель «Мерседеса» ехал по Вокзальной магистрали в сторону проспекта Димитрова. Около транспортной остановки неподалеку от дома № 10/1 на Вокзальной магистрали он врезался в пассажирский автобус НефАЗ, за рулем которого был 27-летний водитель, — рассказали в городской Госавтоинспекции. — После этого легковушка налетела на снежный вал на обочине дороги.

В аварии пострадал пассажир легковушки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ДТП пострадал 37-летний пассажир «Мерседеса», его доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС. У водителя иномарки установили сильное алкогольное опьянение.

В автобусе никто не пострадал. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

— В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст 12. 8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем находящимся в состоянии опьянения), — пояснили в ГИБДД. - В автобусе ехали 7 пассажиров, никто из них не пострадал. Нет пострадавших и среди людей, ждавших транспорт на остановке.

Выяснилось, что водитель "Мерседеса" сел за руль пьяным. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В июле 2022 года в Новосибирске произошло похожее ДТП, где иномарка-каршеринг влетела в остановку общественного транспорта. Только там исход был куда более трагичен: под колесами авто погибла пенсионерка, еще несколько человек серьезно пострадали.

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