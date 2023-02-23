Из-за метели из окон не видно домов. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Фото и видео метели в Новосибирске 23 февраля 2023 показали сибиряки. Непогода обрушилась на город днем. Началось все с небольшого снегопада, но уже вскоре подул сильный ветер, и улицы заволокло белым полотном.

Мокрый снег в городе обещают весь день. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

— В четверг, 23 февраля, в Новосибирске будет пасмурная погода, возможны осадки в виде мокрого снега. Ветер дует со скоростью 5-8 метров в секунду. Температура воздуха поднимается вплоть до +3 градусов, — сообщает сервис Яндекс. Погода.

Собачников от прогулок не остановит никакая непогода. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Несмотря на то, что непогода заставила многих новосибирцев скорее сбежать с улиц и спрятаться по домам, праздничным мероприятиям, запланированным в городе, она не помеха. Так, несмотря на снегопад и сильный ветер в Новосибирске не станут отменять салют в честь Дня защитника Отечества.

Метель началась в Новосибирске 23 февраля 2023 года. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

— Салютом у нас занимаются военные, а значит давать его будут из пушек, и никакой ветер ему не станет помехой. Так что, салют состоится в любом случае, — пояснила КП-Новосибирск вице-мэр города и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Из-за сильного снегопада люди поспешили по домам. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Плюсовую температуру до 2 градусов, снегопады и ветер синоптики обещают и на завтрашний день, 24 февраля.

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