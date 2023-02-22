«Упал в кипяток и сварился заживо»: друзья рассказали о смерти парня, найденного мертвым в коллекторе в Новосибирске

Тело парня обнаружили в коллекторе днем 19 февраля. Фото: Новосибирск с огоньком / соцсети

В Новосибирске в открытом коллекторе на Гоголя, 237 нашли тело парня. Погибшим оказался 26-летний Артем Щепин: о смерти сибиряка КП-Новосибирск рассказали его друзья.

− Мне сказали, что Артем захлебнулся. Он был пьян, забрался в этот коллектор и спал. В какой-то момент упал в воду, − рассказал КП-Новосибирск друг погибшего. − Я не знаю, был ли он один или с кем-то.

Также есть версия, что молодой человек не захлебнулся в воде, а упал в кипяток и обварился.

− Артем спал на трубах, рядом с ним находились два колодца с горячей водой. И он упал в кипяток. Говорят, что у него голова была разбита и половина лица была в ожогах, − поделилась с КП-Новосибирск подруга сибиряка по имени Арина.

Следственный комитет уже проводит проверку. По данным правоохранителей, Артем Щепин сам спустился в коллектор и там выпивал.

− Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ходе проведения доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ответственных за содержание и обслуживание городских тепловых сетей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, − сообщили в СУ СК РФ по НСО.

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