Шагом марш: в новосибирском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, провели конкурс «Смотр строя и песни»

Мероприятие в таком формате помог провести Департамент по социальной политике Новосибирска. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Перед конкурсом «Смотр строя и песни» гостей ждала ярмарка, на которой ребята представили работы, сделанные своими руками: красивые картины, искусные самодельные игрушки. Гостей, среди которых было много военных, в честь Масленицы угощали блинами. Конкурс «Смотр строя и песни» - главное событие праздника - прошел в спортивном зале центра «Теплый дом».

- Спасибо вам, ребята, что вы подготовились и мы вместе торжественно отмечаем праздник День защитника Отечества. Этот праздник всегда был важным для нашей страны, потому что раньше деды, а теперь внуки и правнуки защищают нашу великую Родину, - приветствовала участников Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.

Перед смотром гости посетили яркую выставку. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Отряды ребят показали жюри конкурса, как слаженно они выполняют команды, четко маршируют и дружно исполняют строевые песни. Образцом для воспитанников «Теплого дома» стали их наставники - курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Они четко выполнили все элементы: расчет, перестроение, построение в две шеренги, а также в один голос спели строевую песню.

Курсанты готовили воспитанников центра к конкурсу в течение двух месяцев. Приезжали два раза в неделю и отрабатывали технику построения и марша. В итоге даже самые маленькие участники - дошколята - четко выполняли команды «кругом», «налево», «шагом марш» и под аплодисменты чеканили шаг по спортивному залу.

- За два месяца репетиций ребята показали очень хороший результат. Мы воспитываем детей в духе патриотизма, и для них это очень ценно, - отметила Лилия Милосердова, директор Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом».

Выступления ребят оценивало компетентное жюри. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В конкурсе первое место занял отряд «Танкисты». Под руководством воспитанницы центра Ангелины девочки синхронно и четко маршировали, звонко пели строевую песню. Второе место занял отряд «Россияне», который состоял из сотрудников центра и педагогов. Они своим примером показывали ребятам, что участвовать в празднике - здорово! Третье место досталось отряду «Разведчики». Участники обнимались, фотографировались на память и радовались кубкам и медалям.

- Ребята ответственно готовились к празднику, равнялись на курсантов НВВКУ. Патриотическому воспитанию мы уделяем большое внимание. В День Победы ходим на возложение цветов к Вечному огню. Рассказываем воспитанникам о подвигах людей во время Великой Отечественной войны, - рассказала Анна Брейкина, заместитель директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом». - А еще у нас есть свой пример мужества. Наш воспитанник гвардии прапорщик Николай Красин в 1984 году погиб в Афганистане при исполнении служебного долга и был награжден орденом Красной Звезды.

Конкурс «Смотр строя и песни» решили проводить в центре ежегодно, чтобы ребята могли понять, что значит защищать Родину, общаться с военными и узнавать все из первых уст.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»