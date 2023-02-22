Компания «Комплект Сервис Сибирь», партнер «профайн РУС», представила властям и партнерам планы развития в СФО

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В ходе официального открытия Сибирской строительной недели совместный стенд «Комплект Сервис Сибирь» и «профайн РУС» посетили официальные лица, среди которых заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Менеджмент «профайн РУС» рассказал о полной локализации компанией производства ПВХ-профиля в России - в Подмосковье и Хабаровске, а также об использовании отечественного сырья и планах по развитию на объектном рынке и рынке ИЖС.

- Сибирь - стратегически важный рынок для нас и наших партнеров. Новосибирская область - лидер строительства за Уралом по объему ввода жилья, социальных, инфраструктурных объектов. Регионы нуждаются как в жилых, так и в коммерческих и социальных зданиях, и «профайн РУС» выступает надежным партнером для застройщиков всех этих направлений. В Сибири у нас есть надежный партнер - компания «Комплект Сервис Сибирь», которая осуществляет комплексные поставки комплектующих для производителей светопрозрачных конструкций на базе семи складов общей площадью более 14 000 квадратных метров, что гарантирует бесперебойное и короткое логистическое плечо для местных клиентов. Мы также оказываем партнерам всестороннюю поддержку в области строительного консалтинга, - отметила Елена Ермакова, генеральный директор «профайн РУС».

Фото: ООО «Центр Экспо».

- В 2023 году объем ввода жилья и промышленных объектов ожидается на уровне 2022 года. Сибирь и Дальний Восток - одни из ключевых направлений для развития строительства, - отметил во время визита на стенд исполнительный директор Российского союза строителей Константин Кижель. - Компания «профайн РУС» - партнер Российского союза строителей. Это надежный партнер.

В рамках сессии «Тренды и актуальные проблемы объектного строительства Сибири», организованной «профайн РУС», федеральные и региональные эксперты обсудили такие темы, как «Параллельный импорт и сохранение себестоимости строительства МКД», «Несовершенство нормативной базы как источник потребительского экстремизма», «Состояние рынка новостроек Новосибирска», «Тенденции изменения планировочных решений квартир» и другие.

- По нашим оценкам, 80% жалоб дольщиков сегодня касаются качества оконных блоков и балконов, - отметила директор Межрегионального института оконных и фасадных конструкций Александра Куренкова. - Окно - это лакмусовая бумажка всех строительных ошибок: неправильное проектирование, неграмотная разводка отопления, вентиляции, нарушения в стеновых конструкциях - все отразится на окне. Сложность заключается в разной трактовке гарантийного срока в законе «О защите прав потребителей» и Гражданском кодексе РФ.

Фото: ООО «Центр Экспо».

Для того чтобы избежать таких ситуаций, эксперт предложила прописать в нормативных актах, что если потребитель отсуживает у производителя деньги за бракованное окно, то отдает его застройщику, а сам устанавливает новое на полученные деньги. По словам Александры Куренковой, в такой ситуации количество желающих заниматься потребительским терроризмом резко сократится.

Заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев подтвердил, что в Новосибирске, как и в других регионах России, проблема потребительского экстремизма существует, и сообщил, что планируется совещание с крупными застройщиками для обсуждения этого вопроса.

Вторая сессия, которая прошла при поддержке «профайн РУС», была посвящена актуальному тренду - индивидуальному жилищному строительству. На сессии «Рынок ИЖС Сибири. Тренды и перспективы» эксперты обсудили перспективы «горизонтального строительства». В частности, аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отметил, что Новосибирской области есть куда расти в этом направлении: доля ИЖС в объеме ввода общей площади жилых помещений по России в 2022 году составила 55,7%, а в Новосибирске этот показатель - 37,2%. При этом впервые в 2022 году лидером по объему ввода в Новосибирской области стала компания, развивающая малоэтажный проект - Березки, что говорит о высоком спросе на такой вид жилья.